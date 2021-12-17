جلسة حوارية بأكاديمية سيف بن زايد عن «التقنيات الغامرة»

المصدر: أبوظبي- البيان

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عقدت أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية جلسة حوارية بعنوان «دور التقنيات الغامرة في العمل الشرطي»، ضمن معرض «مركز التدريب الافتراضي 2021»، بمشاركة 6 من الضباط المتخصصين.

والتقنية الغامرة هي التقنية التي تحاول محاكاة العالم المادي، من خلال عالم رقمي، أو محاكاة من خلال خلق شعور حسي محيط، وتشمل الواقع الافتراضي والواقع المعزز، والواقع الممتد، والواقع المختلط.

وتضمنت الجلسة شرحاً حول أهم تطبيقات التقنيات الغامرة والأنظمة والمشاريع المطبقة من قبل مركز التدريب الافتراضي بالأكاديمية، والفرق بين مختلف التقنيات الغامرة ومنهجية العمل والسياسات المتبعة في مركز التدريب الافتراضي، واستشراف المستقبل في مجال التدريب الافتراضي.

وأعرب المقدم طلال عبدالرحيم الأحمد، مدير مركز التدريب الافتراضي، عن مدى استعداد المركز لتطوير برامج وأنظمة التدريب الافتراضي لجميع قطاعات شرطة أبوظبي، وتقديم أعلى مستويات الجودة في برامج التدريب والتمارين والتثقيف الافتراضية لمنتسبي شرطة أبوظبي، وأفراد المجتمع.

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