نائب رئيس «استشاري الشارقة» تنال وسام الريادة

المصدر: الشارقة ـ البيان

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نالت حنان راشد الجروان نائب رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وسام الريادة المجتمعية التي منحتها الهيئة العالمية لتبادل المعرفة والهيئة الدولية للتسامح ضمن كوكبة رواد الخليج لعام 2021.

وجاء التكريم بحضور الدكتور عبدالحميد الرميثي رئيس اللجنة المنظمة لاحتفالية التكريم بمقر المجلس الاستشاري بمدينة الشارقة تقديراً لدورها وإسهامها الفاعل في العديد من القضايا المجتمعية ضمن مسيرة عملها.

وأشارت حنان الجروان إلى أهمية دور المرأة الإماراتية وحرصها خلف القيادة الرشيدة على تقديم أوجه الدعم والمساندة لكافة الفعاليات المجتمعية والتي تعزز من تمكين المرأة للقيام بأعمال تصب في خدمة الوطن.

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