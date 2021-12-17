«شؤون دفاع الوطني» تنتخب علي النعيمي رئيساً ومروان المهيري مقرراً بالتزكية

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

عقدت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، اجتماعاً في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، وانتخبت في بداية اجتماعها، الدكتور علي راشد النعيمي رئيساً للجنة بالتزكية، ومروان عبيد المهيري مقرراً للجنة بالتزكية.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة، أحمد بوشهاب السويدي، وسهيل نخيرة العفاري، ومحمد أحمد اليماحي، ويوسف عبد الله البطران أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

واطلعت اللجنة خلال الاجتماع، على خطة عملها الرقابية لدور الانعقاد العادي الثالث، من الفصل التشريعي السابع عشر، وعلى الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعمالها.

واتفقت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، على خطة عملها، لدارسة ومناقشة موضوع سياسة هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، بما يهدف إلى تحقيق أقصى قدر من الموضوعية، في بحث الموضوع وفق محاوره، ومنها دعوة الجهات المعنية والمختصة، لاجتماعات اللجنة، للتعرف إلى ملاحظاتهم وآرائهم، ومناقشة الصعوبات والتحديات والمقترحات.

واطلعت اللجنة على دراسة تحليلية بشأن الموضوع الذي تناقشه ضمن محاور: استراتيجية الهيئة، وآلية تطوير منظومة الخدمة الوطنية والاحتياطية، والتحديات في الانتساب للخدمة الوطنية على الوظائف، ومواصلة تعليم الطلبة في مؤسسات التعليم العالي، والعمل التكاملي، والاستفادة من الخدمة البديلة في مجال التدريب للوظائف الحيوية.

وكان المجلس الوطني الاتحادي، قد أحال الموضوع إلى لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، في جلسته الإجرائية الأولى من دور الانعقاد العادي الثالث، للفصل التشريعي السابع عشر، المنعقدة بتاريخ 25 نوفمبر2021.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز