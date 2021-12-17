«صحية الوطني» تناقش تقريرها بشأن «تعزيز الصحة النفسية»

المصدر: دبي ـ البيان

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واصلت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، مناقشة تقريرها حول موضوع سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع في شأن تعزيز الصحة النفسية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: ناصر محمد اليماحي «مقرر اللجنة»، وأحمد بوشهاب السويدي، وسمية عبدالله السويدي، وشذى سعيد النقبي، وعذراء حسن بن ركاض، ومحمد أحمد اليماحي.

وتم خلال الاجتماع استكمال استعراض ومناقشة مسودة التقرير التي تضمنت ملاحظات الاجتماعات السابقة مع ممثلي الجهات المعنية والمختصة، والتوصيات الناتجة عن الزيارات الميدانية الست التي قامت بها اللجنة للاطلاع على الخدمات المقدمة في أقسام الصحة النفسية لمستشفى الأمل ومستشفى راشد في إمارة دبي، ومستشفيات القاسمي والكويت وخورفكان في إمارة الشارقة، ومستشفى الفجيرة في إمارة الفجيرة.

وتناقش لجنة الشؤون الصحية والبيئية موضوع سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع في شأن تعزيز الصحة النفسية ضمن عدة محاور هي: سياسة الوزارة وخططها الاستراتيجية في تطوير السياسات والتشريعات في الصحة النفسية، ودور الوزارة في تعزيز وتوسيع نطاق خدمات الصحة النفسية الشاملة والمتكاملة، وتعزيز الوقاية من الاضطرابات النفسية لأفراد المجتمع، ودور الوزارة في التعاون مع الجهات المعنية لتنفيذ سياسة تعزيز الصحة النفسية والخدمات المقدمة.

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