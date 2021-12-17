سعيد بن طحنون يزور السوق الشعبي بالبطين

المصدر: أبوظبي- وام

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زار الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، مساء أول من أمس، فعاليات السوق الشعبي، الذي ينظمه نادي تراث الإمارات، في مقر مركز زايد للدراسات والبحوث في البطين، تحت عنوان «ملتقى الخمسين التراثي»، في الفترة من 9 إلى 19 ديسمبر الجاري، حيث أشاد بالأدوار المجتمعية التي يقوم بها النادي، ونوه بتنظيم السوق وفعالياته التراثية والترفيهية.

وكان في استقباله سعيد المناعي مدير إدارة الأنشطة في النادي، وراشد القبيسي مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة، اللذان رافقا معاليه في جولة على محلات السوق، تعرف خلالها إلى معروضاتها، وتوقف عند فرق الفنون الشعبية، التي قدمت بحضور معاليه عرضاً لفن العيالة، كما شملت جولته، عرض الصقور التراثية لمركز السمحة التابع للنادي، وورش الحرف اليدوية التابعة للقرية التراثية، وغيرها من الأنشطة التعليمية والترفيهية التي يزخر بها السوق.

كما قام معاليه ضمن الزيارة، بجولة في معرض الشيخ زايد، تعرف خلالها إلى قاعات المعرض، وتوقف عند مقتنيات المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حيث رافقته في الجولة فاطمة المنصوري مديرة مركز زايد للدراسات والبحوث، وخليفة المحيربي رئيس قسم معرض الشيخ زايد، واستمع للشرح والتعريف بالقطع الموجودة في المعرض، الذي قدمته فاطمة المنصوري وعبد الله التميمي مسؤول جناح الشرطة.

من جهة ثانية، تستمر فعاليات السوق الشعبي في جذب الأسر والناشئة، بما تقدمه من مسابقات وبرامج ترفيهية وتوعوية، حيث تشارك عدة جهات في إثراء البرنامج المصاحب للسوق، منها الإدارة العامة لشرطة أبوظبي، التي نظمت على مسرح السوق الشعبي، أمس الأول، محاضرة بعنوان «التنمر الإلكتروني والتعايش السلمي»، قدمتها الواعظة أمل عبد الجليل من إدارة الشرطة المجتمعية.

وتناولت المحاضرة، السلام والتعايش السلمي، وتحدثت عن إيجابيات وسلبيات وسائل التواصل الاجتماعي، والجرائم الإلكترونية وأنواعها.

وقدمت المحاضرة نصائح لمواجهة الابتزاز الإلكتروني، مثل عدم قبول صداقات على مواقع التواصل من أشخاص غير معروفين، والحذر في استخدام مواقع وتطبيقات التعارف، وعدم الرضوخ للابتزاز، وعدم إرسال أي مبالغ مالية تحت التهديد، والتواصل مع الجهات الأمنية، لا سيما خدمة «أمان».

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