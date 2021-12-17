دبي تحتضن النسخة الثامنة من العرض العسكري "حصن الاتحاد 8"

المصدر: وام

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" .. تحتضن مدينة دبي في مارس 2022 النسخة الثامنة من العرض العسكري "حصن الاتحاد 8 ".

جاء الإعلان خلال الاجتماع التحضيري الذي عقد برئاسة العقيد الركن سيف سليمان الغيثي رئيس لجنة العرض العسكري من وزارة الدفاع وعدد من مسؤولي الدوائر الحكومية في مدينة دبي.

وناقش الحضور الإجراءات التحضيرية لهذا العرض العسكري المشترك الذي تنظمه وزارة الدفاع بالتعاون مع الجهات الحكومية والذي يأتي متزامنا مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الخمسين.

واستمع الحضور من أعضاء اللجنة المنظمة إلى شرح واف حول برنامج وفقرات ما سيتم عرضه ومهام الجهات المختصة وخطط عملها واستعداداتها لهذا الحدث الكبير والذي يسهم في إبراز القدرات القتالية العالية لقواتنا المسلحة وإمكانيات منتسبيها في مختلف الوحدات والتشكيلات للتصدي لكل الطامعين والدفاع عن الحق والعدل.

وأكدت كافة الجهات الحكومية في الإمارة بوضع جميع الإمكانات المتاحة بما يضمن استضافة متميزة لهذا الحدث في دورته الثامنه وإنجاح فعالياته.

وناقش المجتمعون خطة العمل والاستعدادات العامة لتنظيم العرض مع توزيع مهام ودور كل جهة من أجل إنجاح وتنظيم هذا الحدث.

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