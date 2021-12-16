منصور بن محمد يزور "دبي هاربر" ويوجه بمواصلة توفير أفضل الخدمات للسفن السياحية

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، أن السياحة البحرية تعد من الروافد المهمة لقطاع السياحة في دبي، مع ما تحققه من نمو مطرد في ضوء تاريخ دبي وخبرتها الطويلة في هذا المجال، مدعومة بما حققته الإمارة من تقدم في إنشاء وتطوير مجموعة من أهم الموانئ السياحية في المنطقة والتي تم تزويدها ببنية تحتية تعد من الأحدث عالمياً تُشرف عليها فرق عمل مؤهلة وعالية الكفاءة، وبما يوفر تجربة سفر وزيارة متميزة للمسافرين على متن السفن السياحية.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سموه اليوم (الخميس) إلى الواجهة البحرية "دبي هاربر"، وذلك في إطار جولات سموه الميدانية للوقوف على سير العمل في منافذ الإمارة، وما يتم تقديمه من خدمات للزوار القادمين أو المغادرين عبر تلك المنافذ بالاعتماد على أحدث التقنيات وأكثر أنظمة التشغيل كفاءة بما يعزز مكانة دبي كمقصد سياحي مُفضل على مستوى العالم.

واطلع سموه خلال الزيارة التي رافقه فيها، سـعادة الـفريـق محـمد أحـمد الـمري، نـائـب رئـيس مجـلس دبـي لأمـن الـمنافـذ الحـدوديـة، مـديـر عـام الإدارة الـعامـة لـلإقـامـة وشـؤون الأجـانـب في دبـي، وسعادة أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي، وعمر علي سالم العديدي، أمين عام المجلس، حول إجراءات الهجرة والجمارك المُقدّمة في الميناء والتدابير المتخذة من أجل تسهيل حركة المسافرين سواء من القادمين إلى دبي أو المغادرين على متن السفن السياحية التي تزور الميناء، لاسيما مع بدء الموسم الجديد للسياحة البحرية.

كما تفقّد سموه مبنى عمليات "دبي هاربر" حيث اطلع على سير العمل في المبنى الذي يتم من خلاله مراقبة كافة مرافق الميناء والخدمات المقدمة في كافة المواقع، وبما يضمن أفضل مستويات كفاءة التشغيل، وانهاء إجراءات الركاب، ونقل الأمتعة من وإلى السفن القادمين على متنها، وبما يضمن راحة المسافرين في مختلف مراحل تواجدهم في الميناء، ويكفل حركة سلسلة لوصول ومغادرة السفن السياحية الضخمة التي يستقبلها الميناء.

واستمع سموه خلال الزيارة إلى شرح قدمه عبد الله بن حبتور، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة "شمال" مالك ومطور "دبي هاربر"، حول الخدمات المتنوعة التي يقدمها الميناء، بما في ذلك كاونترات "طيران الإمارات" والتي تخدم المسافرين من ركاب السفن السياحية الراغبين في استكمال رحلاتهم جواً على متن طيران الإمارات، حيث يمكنهم من خلال تواجدهم في الميناء إنهاء كافة الإجراءات الخاصة باستكمال أسفارهم جواً، وذلك في ميزة إضافية تعزز من تكامل شبكة النقل البحري والجوي في الإمارة وتؤكد على نوعية الخدمة بالغة التميز التي توفرها لزوارها.

وقد أعرب سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم عن كامل تقديره للجهود الكبيرة التي تقوم بها كافة الجهات المعنية وفي مقدمتها جمارك دبي والإدارة الـعامـة لـلإقـامـة وشـؤون الأجـانـب في دبـي، وأمن المنافذ، وشركة "شمال" وكل من يسهم في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بترسيخ مكانة دبي كأفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة على مستوى العالم.

ووجه سمو رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ بالعمل على مواصلة التحسين المستمر للخدمات المقدمة في كافة المنافذ الحدودية سواء البحرية أو البرية أو الجوية، وبتعاون كافة الجهات المعنية، وكذلك تقديم كافة التسهيلات اللازمة لليخوت والسفن السياحية العالمية التي تزور موانئ دبي المختلفة، مع الاستفادة من البنية التحتية الحديثة والمنشآت المتطورة التي تتضمنها المراسي تماشياً مع الجهود المستمرة لتعزيز مكانة دبي بين أبرز الوجهات المفضلة لملاك ومستأجري اليخوت ومسافري الرحلات البحرية امتداداً لموروثها البحري العريق.

ويتميز ميناء "دبي هاربر" بموقعه الحيوي في قلب مدينة دبي إذ يقع على مسافة قريبة من عدد من أبرز معالم المدينة، كما يقع على مقربة من مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي، وهو موقع مثالي لزوار الإمارة القادمين والمغادرين على حد سواء. وتضم واجهة "دبي هاربر" أكبر محطة رحلات سياحية بحرية مزدوجة قائمة بذاتها في المنطقة، ويمكنها في وقت واحد استقبال اثنتين من أضخم سفن الرحلات البحرية العملاقة الموجودة حالياً في العالم.

يُذكر أنه من المتوقع أن تستقبل دبي خلال موسم السياحة البحرية للعام 2021-2022، والذي انطلق رسمياً خلال شهر أكتوبر الماضي، أكثر من 126 سفينة سياحية تحمل على متنها ما يزيد على 500 ألف سائح، في إطار النمو المطرد للقطاع السياحي في الإمارة، بينما من المرتقب أن تستقبل "محطة دبي هاربر " وحدها أكثر من 150 ألف راكب في أول مواسمها.

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