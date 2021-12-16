طقس الإمارات غداً غائم جزئياً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة خاصة شرقاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

وأوضح المركز -في بيانه اليوميان حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية /15 - 25 تصل إلى 35 كم/س .. ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط أحياناً، و سيحدث المد الأول عند الساعة 11:41 والمد الثاني عند الساعة 01:26 و الجزر الأول عند الساعة 18:52 والجزر الثاني عند الساعة 05:37..و في بحر عمان يكون الموج خفيفا و يحدث المد الأول عند الساعة 21:49 والمد الثاني عند الساعة 08:09 و الجزر الأول عند الساعة 14:45 والجزر الثاني عند الساعة 03:21.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 26 17 75 30

دبي 27 19 75 30

الشارقة 27 15 80 30

عجمان 27 18 80 30

أم القيوين 27 16 85 30

رأس الخيمة 27 16 70 30

الفجيرة 25 18 70 45

العين 26 16 70 30

ليوا 27 16 75 25

الرويس 27 16 75 30

السلع 28 17 80 35

دلما 26 21 80 40

طنب الكبرى 27 20 85 40

طنب الصغرى 27 20 85 40

أبو موسى 27 20 85 40

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