رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيس زامبيا تسلمها شخبوط بن نهيان آل نهيان

المصدر: وام

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تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" رسالة خطية من فخامة هاكايندي هيشيليما رئيس جمهورية زامبيا.

تسلم الرسالة معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، لدى استقباله معالي ستانلي كاكوبو وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية زامبيا، وذلك في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي.

وناقش الجانبان خلال اللقاء سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، كما جرى استعراض عدد من الملفات والقضايا، إلى جانب تعزير التعاون في المجالات كافة ولا سيما الاقتصادية والاستثمارية وخاصة الزراعة والطاقة النظيفة.

وأكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان أن العلاقات التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية زامبيا في تقدم مستمر، مشيراً إلى وجود العديد من الفرص والإمكانيات لتطويرها ودفعها إلى الأمام، لما فيه مصلحة البلدين.

من جانبه أشاد معالي كاكوبو بالعلاقات الوطيدة بين البلدين، وبالتعاون البناء على كافة الأصعدة، مؤكدا وجود العديد من الإمكانات والفرص لدعمها وتعزيزها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

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