خالد المرزوقي لـ البيان: التاكسي الذكي يشهد توسعاً في أبوظبي

المصدر: أبوظبي- محمد محسن،تصوير- سيف الكعبي

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أكد خالد المرزوقي مدير إدارة الذكاء الاصطناعي في "بيانات" التابعة لـ G42 إن السيارة ذاتية القيادة أو "التاكسي الذكي" تعتبر تجربة فريدة تعزز من مكانة أبوظبي الإبداعية في المنطقة، والتي تتبنى استخدام الحلول الذكية في الإمارة، ومشيراً إلى أن المسرعات الحكومية والدعم الحكومي في اعداد التشريعات اتاح الفرص لتطبيق القدرات التقنية، وكانت بيانات بالتعاون مع مركز النقل المتكامل قد اطلقا مشروع السيارة ذاتية القيادة في جزيرة ياس، كمرحلة تجريبية، ويمكن للجمهور التنقل والاستمتاع بالتجربة بالمجان.

إمكانيات تقنية

وأوضح لـ "البيان" ان الذكاء الاصطناعي والخرائط عالية الجودة والبنية التحتية الحديثة والتي تشمل الطرق والكباري، وغيرها من الأمور اللوجستية، تمكن السيارة ذاتية القيادة بالتحرك بسهولة ودقة ودرجة امان عالٍ بالتنقل بين الوجهات المختلفة في جزيرة ياس كمرحلة تجريبية أولى.

وأضاف "بيانات" تمتلك النقاط التقني للحوسبة السحابية المحلية والمدن الذكية، وتعمل على المسح الفضائي والجوي والأرضي والمائي وتحت الأرضي، ومشيراً إلى أن البيانات المكانية هي المستخدم حالياً في تحديد الموقع بدقة وفي اقل من 50سم، وهي منظومة متكاملة من البيانات.

المرحلة الثانية

وحول المرحلة الثانية من التاكسي الذكي، اكد ان المرحلة الحالية ستستمر لمدة 30 يوم، حتى التأكد من نجاح التجربة بشكل كامل، وقد تم اختيار جزيرة ياس لتجربة السيارة لانها وجهة سياحية، بالإضافة إلى حداثة البنية التحتية بها، وخلال الأشهر القادمة سيشهد التاكسي الذكي توسعاً في مناطق اضافية بأبوظبي.

تطبيق Txai

وحول تجربة التاكسي الذكي قال خالد المرزوقي بإن الطلب يتم عن طريق التطبيق الخاص "Txai" وهو موجود على آبل ستور وجوجل بلاي ، وتطلب السيارة من خلاله بشكل مجاني في حدود 9 مواقع في جزيرة ياس وهم "اتحاد ارينا، مرسى ياس، فندق دبليو، عالم فيراري، ياس مول، إيكيا، عالم وارنر براذرز، ياس ووتر ورلد، شاطئ ياس" ويقوم الراكب عن طريق التطبيق بتحديد وجهته، والوقت المتوقع للوصول، ومشيراً إلى ان وجود سائق لدواعي الأمن والسلامة، ولضمان نجاح التجربة بشكل كامل، حيث إنها مازالت في المرحلة التجريبية، ويكمن دور السائق بضبط عامل السلامة ومتابعة اجراء إتمام القيادة الذاتية.

مرور اخضر

وأوضح المرزوقي ان تجربة التاكسي الذكي تستوجب على الراكب ابراز حالة المرور الأخضر وارتداء الكمامة تماشياً مع البرتوكولات الرقابية، والمنصوص عليها من جانب السلطات الصحية، للحد من انتشار فيروس كوفيد-19، كما حث الجمهور في جزيرة ياس على التجربة، والتي سيكون لها اثر إيجابي مستقبلاً، وانطباعات جيدة بأنهم أول من قاموا بتجربتها.

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