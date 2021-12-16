صقر غباش يبحث تعزيز العلاقات البرلمانية مع رئيس مجلس النواب في البوسنة

المصدر: وام

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استقبل معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي اليوم دينيس زويز ديتش رئيس مجلس النواب في الجمعية البرلمانية للبوسنة والهرسك والوفد المرافق له.

وفي بداية اللقاء رحب معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي برئيس مجلس النواب في الجمعية البرلمانية للبوسنة والهرسك والوفد المرافق له مؤكدا عمق العلاقات الثنائية التي تربط دولة الإمارات وجمهورية البوسنة والهرسك، وتعاونهما في العديد من المجالات، وحرص القيادة الرشيدة على تعزيز العلاقات وتطويرها في مختلف القطاعات الحيوية بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

حضر اللقاء أعضاء مجموعة لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية مع برلمانات الدول الأوروبية، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.. معالي الدكتور علي راشد النعيمي، وسعادة كل من سارة محمد فلكناز رئيسة المجموعة، وضرار حميد بالهول نائب رئيس المجموعة، ومروان عبيد المهيري. وسعادة الدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي وسعادة عفراء البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.

وتناول اللقاء بحث التعاون الثنائي والتأكيد على أهمية تعزيز التواصل والتنسيق حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك والاتفاق على إنشاء لجنة صداقة برلمانية، وتبادل الزيارات والخبرات وتعزيز التنسيق والتشاور البرلماني في المشاركات البرلمانية، بما يسهم في تعزيز علاقات التعاون الثنائية القائمة بين البلدين في مختلف المجالات.

واكد معالي صقر غباش أن دولة الإمارات تعد نموذجا في التعايش والتسامح والسلام بين شعوب العالم، من خلال احتضانها أكثر من 200 جنسية على أرضها دون تمييز، فضلا عن جهودها في مواجهة مظاهر التمييز والعنصرية كافة، ومكافحة خطاب التطرف والكراهية عبر سن التشريعات، واستحداث منصب وزير دولة للتسامح "فبراير 2016 "وإنشاء المراكز العالمية التي تدعم الجهود في هذا الصدد. والتوقيع على ارضها "وثيقة الاخوة الإنسانية ".

كما أكد معاليه أهمية دور البرلمانات في التعاون مع الحكومات والمنظمات الدولية في محاربة خطاب الكراهية والعنف ونشر قيم التسامح والتعايش والحوار.. واشار معاليه الي ان التسامح تحول الي عمل مؤسسي ودولة الامارات تؤمن ان العالم بحاجه الي التسامح والتعايش ولذلك تبذل جهودا كبيرة في هذا المجال على المستوي الإقليمي والعالمي.

من جانبه أشاد دينيس زويز ديتش رئيس مجلس النواب في الجمعية البرلمانية للبوسنة والهرسك بالعلاقات القائمة بين المجلسين، مؤكدا أهمية تبادل الزيارات والتنسيق في مختلف القضايا بما يجسد ما وصلت له علاقات الصداقة والشراكة القائمة بين البلدين من تطور ونمو، مؤكدا على أهمية أن تواكب العلاقات البرلمانية العلاقات القائمة بين البلدين.

ووجه دعوة لمعالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي لزيارة جمهورية البوسنة والهرسك لتعزيز علاقات التعاون الثنائية في مختلف المجالات وخاصة البرلمانية.

وأكد م دينيس زويز ديتش أن دولة الإمارات تعد نموذجا عالميا في التعايش والتسامح، وثمن دور الإمارات ووقوفها بجانب جمهورية البوسنة والهرسك خلال جائحة كوفيد19 ، وتقديمها العديد من المساعدات الطبية، مشيدا باستضافة وتنظيم دولة الامارات لمعرض إكسبو 2020 دبي ودعم الامارات لجمهورية البوسنة والهرسك للمشاركة في هذا الحدث الها م الذي يعد فرصة لتعزيز الاستثمارات الإماراتية في البوسنة والهرسك.

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