فصل الشتاء يبدأ فلكيا الثلاثاء المقبل

المصدر: وام

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قال إبراهيم الجروان رئيس مجلس إدارة جمعية الامارات للفلك عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك.. إن فصل الشتاء يبدأ الثلاثاء المقبل في الساعة 15:59 بالتوقيت العالمي " 19:59 بتوقيت الامارات" ويستمر حتى 20 مارس القادم حيث يدخل فصل الربيع فلكيا.

وأوضح أن اعتبارات الفصول والمواسم تأتي وفق عدة مفاهيم فيبدأ الشتاء حسب المفهوم الفلكي عند تعامد الشمس على أدنى نقطة لها من الأرض جنوبا في مدار الجدي ويكون ذلك في 21 و 22 من ديسمبر من كل عام مع الانقلاب الشمسي الشتوي "وفق النصف الشمالي من الأرض" فيما يبدأ الشتاء وفق المفهوم المناخي مع بداية ديسمبر حيث معدلات درجات الحرارة في النصف الشمالي من الأرض تشتد في البرودة.. لافتا إلى أن طول الليل في بداية الفصل يبلغ ذروته في النصف الشمالي من الأرض ويكون طول النهار أقصر ثم يزداد طول النهار تدريجيا حتى يتساوى الليل بالنهار ذروته عند بداية الربيع.

وقال " في منطقة الجزيرة العربية تبلغ برودة الطقس أوجها خلال الشتاء خاصة خلال الفترة من منتصف ديسمبر حتى منتصف فبراير حيث تكون درجات الحرارة الدنيا دون 15 درجة مئوية في المناطق الساحلية و تنزل دون 10 درجات مئوية في المناطق الواقعة في العمق الصحراوي والمرتفعات الجبلية وقد تصل إلى دون 5 درجات مئوية في العمق الصحراوي وسط الجزيرة العربية فيما تتدنى دون الصفر المئوي في المرتفعات فوق 1800 متر وفي الأطراف الشمالية من الجزيرة العربية".

وأشار الجروان إلى أن معدل درجات الحرارة في بداية فصل الشتاء تصل إلى 12 درجة في الحد الأدنى و 25 درجة في الحد الأقصى عند بداية الفصل ثم تزداد سخونة الجو حتى تصل الحرارة إلى 15 درجة و28 درجة في منتصف الفصل وتصل عند نهايته إلى 18 درجة 32 درجة مئوية وتهب في هذا الفصل العواصف الشمالية والغربية وتكون الرياح نشطة وتهب فيه بعض العواصف وتنشط "رياح الشمال" القوية والباردة و"رياح النعشي" اعتبارا من مطلع يناير إلى نهاية فبراير والبحر متقلب يسكن حينا ويثور أحيانا أخرى أما معدل الأمطار فيتجاوز 80 مم أي ما يزيد على 75 بالمئة من مجموع الأمطار الهاطلة و تزدان المراعي في هذا الفصل وتكسوها الخضرة وتظهر الكمأة والأعشاب المختلفة في البراري وعلى سفوح الجبال وينضج النبق وكذلك الحمضيات والجوافة و التوت ويطلع طلع النخيل.

وأضاف " عرفت العرب التبدي أو الخروج إلى البادية مع اعتدال الاجواء وتناوب هطول الامطار ونبات العشب وازدهار المرعى خلال الشتاء خلال الفترة من مطلع نوفمبر حتى نهاية مارس حيث تكون الأجواء معتدلة في عموم شبه الجزيرة العربية ويميل الناس في هذه الفترة من العام للخروج إلى المناطق الطبيعية كالمناطق البرية والجبلية وحتى الحدائق المفتوحة في المدن كما يميل الناس إلى ممارسة الرياضات الخارجية و التنزه".

وقال " خلال ليالي الشتاء تشاهد في أمسيات بداية الشتاء المجموعات النجمية "ذات الكرسي" في الجهة الشمالية الغربية من السماء و "الصياد أو الجبار" في الجهة الجنوبية الشرقية من السماء و"التوأمين" في الجهة الشرقية من السماء و"الثور" مائلا في وسط السماء نحو الجهة الشرقية ويبدأ "المربع الخريفي والفرس المجنح" بالظهور بوسط السماء مائلا إلى الجهة الغربية ويتألق النجم "سهيل" فوق الأفق الجنوبي تعلوه الشعريان " الشعرى اليمانية" ألمع نجوم السماء و"الشعرى الشامية" كما تشاهد "الثريا" وتابعها "الدبران" في وسط السماء ونجم "العيوق" النير في الجهة الشمالية خلال ليالي الشتاء".

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