حاكم الشارقة يتفقد سير العمل في العديد من المشروعات التنموية بمدينة كلباء

المصدر: وام

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تفقد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة اليوم عددا من المشروعات التنموية بمدينة كلباء.

وتأتي جولة سموه ضمن زياراته التفقدية الدائمة لمختلف المشروعات التنموية التي يوجه بها سموه في مدن ومناطق إمارة الشارقة، وللوقوف على سير العمل فيها وإضافة المزيد من الخدمات والمرافق لها.

وبدأ سموه جولته التفقدية بزيارة مشروع الحدائق المعلقة والواقع على المرتفع الجبلي الأيمن بعد نفق الحيار على طريق كلباء، حيث اطلع سموه على سير العمل في المشروع مستمعاً إلى شرح مفصل من المهندس صلاح بن بطي المهيري رئيس هيئة تنفيذ المبادرات "مبادرة" حول أبرز الخطوات والمراحل المتبقية.

ووجه سموه بتوفير العديد من الجلسات في الحدائق المعلقة التي تصل إلى ارتفاع 60 مترا لتوفر إطلالة مميزة على الحدائق وبحيرة الحفية ومدينة كلباء، ووجه سموه بتشجير الجبال المقابلة للحدائق المعلقة ومعالجتها بما يوفر أفضل المناظر والإطلالات.

كما وجه سموه بتوسيع الحديقة المصاحبة ضمن المشروع وزيادة مواقف السيارات فيها بالإضافة إلى تطوير المرافق الخدمية.

ثم انتقل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي إلى بحيرة الحفية حيث تفقد سموه مجريات العمل فيها ومراحل إنجازها، مثنياً سموه على جهود الجهات الحكومية في تنفيذ المشروع بأفضل المعايير.

ووجه سموه بالبدء بضخ المياه في البحيرة خلال الأسبوع القادم، والتي ستبلغ 100 مليون جالون، كما وجه سموه بتشجير الجبال المحيطة بالبحيرة وإضافة العديد من العناصر الجمالية، وتطوير المرافق الخدمية المحيطة بالبحيرة.

كما وجه سموه خلال زيارته بالمباشرة في تطوير المنطقة المخصصة لمقطورات المطاعم والتي تقع أعلى البحيرة مع رفدها بجلسات متنوعة لتوفر موقعاً مميزاً لمرتاديها على إطلالة بحيرة الحفية.

واختتم صاحب السمو حاكم الشارقة زيارته التفقدية بالوقوف على موقع مشروع القناة المائية بالقرب من سوق الجبيل بمدينة كلباء حيث اطلع سموه على المخططات العامة للمشروع وتعرف على المقترحات التطويرية حولها.

ووجه سموه بالبدء في التصاميم التفصيلية للجسور المتعامدة على القناة، مع المباشرة في العمل على تعميق القناة للمستوى الملائم وفق أفضل المعايير.

كما وجه سموه برفد المشروع بالعديد من الخدمات والمرافق مثل جلسات متنوعة وممشى ومساحات خضراء، بالإضافة إلى تطوير المنطقة التراثية المطلة على القناة.

رافق سموه خلال زيارته كل من الدكتور سليمان عبدالله سرحان الزعابي رئيس المجلس البلدي لمدينة كلباء، والمهندس يوسف خميس العثمني رئيس هيئة الطرق والمواصلات، وعدد من مسؤولي الدوائر بمدينة كلباء.

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