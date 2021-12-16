المصدر: وام

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"المصرف المركزي" يصدر مسكوكات تذكارية بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس "غرفة الشارقة""المصرف المركزي" يصدر مسكوكات تذكارية بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس "غرفة الشارقة"

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أبوظبي في 16 ديسمبر/ وام / أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي مسكوكات تذكارية من الذهب والفضة بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة.

ويأتي إصدار المسكوكات التذكارية للاحتفاء بإنجازات غرفة تجارة وصناعة الشارقة ونجاحاتها خلال الخمسين عاماً الماضية.

وطرح المصرف المركزي 100 مسكوكة من الذهب، و1000 مسكوكة من الفضة، زنة كل منها 40 غراما يتضمن الوجه الأمامي رسماً لمبنى غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بالإضافة إلى اسم الغرفة باللغتين العربية والإنجليزية.. أما الوجه الخلفي للمسكوكة، فيتضمن اسم غرفة تجارة وصناعة الشارقة واسم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي باللغتين العربية والإنجليزية، إلى جانب كتابة اليوبيل الذهبي، والرقم"50" والسنوات 1970 -2020.

وتعد غرفة تجارة وصناعة الشارقة مؤسسة ذات كيان مستقل حققت الكثير من الإنجازات والأهداف في تنظيم الشؤون التجارية والصناعية والمهنية في الإمارة، وتعمل على تسهيل ازدهار قطاعات الأعمال بالشارقة وتعزيز قدراتها من خلال التنسيق مع الجهات ذات الشأن الاقتصادي باستخدام أفضل الممارسات.

وتم تسليم كافة المسكوكات المطروحة إلى غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ولن تكون متاحة للبيع في المقر الرئيسي للمصرف المركزي وفروعه.

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