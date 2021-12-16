تسلمها منصور بن زايد.. محمد بن زايد يتلقى رسالة خطية من رئيسة تنزانيا

المصدر: وام

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تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، رسالةً خطية من فخامة سامية سولوهو حسن رئيسة تنزانيا تتعلق بتطوير العلاقات بين البلدين.

تسلم الرسالة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لدى استقبال سموه، اليوم في قصر الوطن، لمعالي مويجولو كيتشيمبا وزير المالية والتخطيط في تنزانيا.

وجرى خلال لقاء سموه والوفد التنزاني، بحث علاقات الصداقة بين الإمارات وتنزانيا وفرص التنمية والشراكة الاقتصادية وتعزيز التبادل التجاري بين الدولتين.

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