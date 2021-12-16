حنان الجروان تنال وسام الريادة المجتمعية من الهيئة العالمية لتبادل المعرفة

المصدر: الشارقة - البيان

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نالت حنان راشد الجروان نائب رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وسام الريادة المجتمعية ضمن كوكبة رواد الخليج لعام 2021.

ومنحت الجروان الوسام من الهيئة العالمية لتبادل المعرفة والهيئة الدولية للتسامح في حضور الدكتور عبدالحميد الرميثي رئيس اللجنة المنظمة لاحتفالية كوكبة رواد الخليج وذلك في مقر المجلس الاستشاري بمدينة الشارقة .

ويأتي التكريم تقديراً لدورها وإسهامها الفاعل في العديد من القضايا المجتمعية ضمن مسيرة حياتها وما تقلدته من مناصب حكومية .

وأعربت الجروان عن سعادتها بهذا التكريم مشيرة إلى أهمية دور المرأة الإماراتية وحرصها خلف القيادة الرشيدة على تقديم أوجه الدعم والمساندة لكافة الفعاليات المجتمعية والتي تعزز من تمكين المرأة للقيام بأعمال تصب في خدمة الوطن.

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