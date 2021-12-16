حاكم الفجيرة يهنئ ملك البحرين باليوم الوطني

المصدر: وام

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بعث صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.

وأعرب صاحب السمو حاكم الفجيرة في برقيته عن أحر التهاني لجلالة ملك البحرين بهذه المناسبة وعن أطيب التمنيات لحكومة وشعب البحرين بدوام التقدم والازدهار.

كما بعث سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة برقية تهنئة مماثلة إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

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