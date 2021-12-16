سوق المزارعين منصة استثمارية مجانية كل جمعة في حديقة النخيل بدبي

المصدر: البيان

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تنظم بلدية دبي سوق المزارعين لأول مرة في حديقة النخيل كل يوم جمعة في الفترة من نوفمبر 2021 وحتى مارس 2022، وذلك من الساعة 4:00 عصرا وحتى 11:30 مساءً، وتستقبل البلدية طلبات المزارعين المواطنين الذين يودون المشاركة في السوق والتسجيل عبر (https://cutt.ly/AW2S1LW) أو التوجه إلى مكتب حديقة النخيل للتسجيل.



ويعتبر السوق منصة زراعية اجتماعية استثمارية مجانية يهدف إلى جمع المزارعين المواطنين في مكانٍ واحد لبيع المنتجات الزراعية والعضوية والمحلية مباشرة والمنتجات التي يمكن عرضها كفواكه وخضار ومنتجات الألبان والمنتجات العضوية والعسل، والتمور، ومنتجات الاعشاب، ويهدف هذا السوق إلى دعم المشاريع المحلية وتقديم كافة التسهيلات اللازمة.



ويمكن للمزارعين الإماراتيين المشاركة في التسجيل مع مراعاة المشاركين الالتزام بمعايير واشتراطات الصحة والسلامة العامة لبلدية دبي، والالتزام بمعايير واشتراطات سلامة الغذاء لبلدية دبي، والمحافظة على النظافة العامة للموقع والنظافة الشخصية.

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