الحمرية تتزين لاستقبال الربيع بـ 220 ألف زهرة

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

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بذلت بلدية الحمرية جهودا جبارة لاستكمال زراعة كافة المسطحات من خلال تحويلها وتأهيلها بشتى أنواع الورود والنباتات الملونة بهدف نشر المشاريع الزراعية المتنوعة وتنفيذها وتطويرها بالحمرية. حيث تمكنت من تزيين المدينة ب 220 ألف زهرة استقبالا للربيع. وذلك بحسب مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية والذي أكد ان المساحة المزروعة بلغت 190 ألف متر مربع .

وقال الشامسي إن الحمرية سوف تستقبل أهلها وزوارها بعد أن أنهت تخضير أجواء كبيرة ومساحات واسعة على امتداد الشوارع الرئيسية والدوارات المنتشرة بزيادة المسطحات الخضراء الملونة لتعكس بيئة جمالية جاذبة.

وأضاف أن بلدية الحمرية تحرص وفق خطتها السنوية لاسيما خلال فصل الشتاء من استكمال مشاريعها الزراعية التجميلية في كافة الأحياء والعمل على زراعة الأماكن المختلفة وفق مراحل متدرجة من خلال اختيار أنواع الزراعة المناسبة وأشكال الزهور وتنوع ألوانها بجانب النباتات والشجيرات التي تكسب المنطقة طابعا جماليا يتناسب مع الشكل الجمالي الذي تحرص عليه البلدية في نشرها وزراعتها لكافة المساحات.

وبين الشامسي أن البلدية نجحت مع نهاية عام 2021 في الانتهاء من تشجير مساحات كبيرة من منطقة الحمرية وتحويلها إلى حدائق غناء، حيث زينت مدينة الحمرية بقرابة (220) ألف زهرة.

وأكد مضي بلدية الحمرية عن مضيها قدما لمواصلة تنفيذ خططها الطموحة في مجال زيادة مساحات الرقعة الخضراء والمسطحات بمنطقة الحمرية من خلال مشاريع زراعية عدة تنفذها على مستوى الحدائق ومشاريع زراعة طرق جديدة ودورات وذلك بعد أن أنهت تركيب شبكة ري حديثة تمكن من مواصلة الزراعة في كافة المناطق.

وأشار مدير بلدية الحمرية الى أن البلدية ومن خلال قسم الزراعة والحدائق أنجزت برامجها الزراعية بزيادة عن العام الماضي بلغت (7%)، وذلك في إطار خطة البلدية التي تترجم توجهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في نشر المساحات المزروعة على امتداد الساحات والمساحات المتاحة.

وأشار بأنه تم زراعة الورود الموسمية والنباتات في عدد من الميادين والشوارع الرئيسية في الحمرية والانتهاء منها بعد زراعة شجيرات التجميل في الحدائق والميادين والجزر الوسيطة بالشوارع الرئيسية والدورات.

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