حاكم أم القيوين يهنئ ملك البحرين باليوم الوطني

المصدر: البيان

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بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.

وأعرب صاحب السمو حاكم أم القيوين فى برقيته عن خالص تهانيه لجلالة ملك البحرين بهذه المناسبة ..متمنيا له موفور الصحة والعافيه ولحكومته وشعب البحرين المزيد من التقدم والازدهار والرخاء.

كما بعث سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين برقيتي تهنئة مماثلتين إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة.

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