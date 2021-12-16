حاكم رأس الخيمة يهنئ ملك البحرين باليوم الوطني

المصدر: وام

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بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.

وأعرب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة في برقيته عن أحر التهاني لجلالة ملك البحرين بهذه المناسبة وعن أطيب التمنيات لحكومة وشعب البحرين بدوام التقدم والازدهار.

كما بعث سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة برقية تهنئة مماثلة إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

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