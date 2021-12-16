«كهرباء دبي» تجدد نظم الأيزو في الجودة والسلامة

المصدر: دبي - البيان

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نجحت هيئة كهرباء ومياه دبي في الارتقاء من النظام الإداري للصحة والسلامة المهنية (OHSAS 18001:2007) إلى النظام الإداري للصحة والسلامة المهنية (أيزو 45001:2018)، وذلك عقب اجتيازها التدقيق الخاص بالأنظمة الإدارية المتكاملة الذي نظمته شركة «بيرو فيريتاس» حيث تم تجديد النظم الإدارية للجودة والبيئة والصحة والسلامة المهنية للهيئة، بما يعكس التزام الهيئة بأفضل المواصفات القياسية الدولية في هذه المجالات، والتحسين المنهجي المستمر لأنظمة إدارة الصحة والسلامة في كل قطاعات الهيئة، وتقليل المخاطر في بيئة العمل.

توجيهات

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نضع صحة وسلامة المتعاملين والموظفين والشركاء على رأس قائمة أولوياتنا ولدينا كوادر مدربة ومؤهلة وفق أعلى المعايير العالمية في مجالات السلامة والصحة المهنية، كما نحرص على أن يكون موظفونا وموظفو شركائنا من الاستشاريين والمقاولين والموردين على اطلاع بأهم المستجدات وأفضل الممارسات في الصحة والسلامة المهنية للوصول إلى أعلى مستويات التميز والجودة من خلال التدريب المستمر وتكليلاً لجهود الهيئة المستمرة وسعيها الدؤوب نحو الريادة والتميز وحرصها على تطبيق أرفع المعايير وأفضل الممارسات في مجال الصحة والسلامة المهنية، استحقت الهيئة شهادة الخمس نجوم من مجلس السلامة البريطاني منذ عام 2002 وبمعدل 98.14% في عام 2021 وعلى الرغم من التحديات التي أفرزتها جائحة «كوفيد 19» إلا أن الهيئة حافظت على ريادتها».

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