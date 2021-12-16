اعتماد الإصدار الـ9 من دليل قواعد حماية السكك الحديدية بدبي

المصدر: دبي ـ البيان

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اعتمدت هيئة الطرق والمواصلات الإصدار التاسع من دليل القواعد الإجرائية لحماية السكك الحديدية في إمارة دبي (Railway Protection Code of Practice)، حيث تضمن الإصدار الأخير العديد من التحسينات والتطوير على الدليل مما كان له الأثر الأكبر في تمكين مؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات من اتباع منهجية وآلية عمل أكثر فعالية لحماية منشآت القطارات والبنية التحتية التابعة لها لضمان سلامة هذه المنشآت وسلامة التشغيل ومستخدمي خدمة المترو في الإمارة.

ويأتي الهدف من اتباع هذا الدليل لضمان حماية منشآت السكك الحديدية والبنية التحتية التابعة لها في إمارة دبي. ويُعتَبَرُ دليل القواعد الإجرائية لحماية السكك الحديدية في إمارة دبي جزءاً لا يَتَجَزّأ من المنظومة القانونية المرتبطة بقرار المجلس التنفيذي رقم (1) لسنة 2017 بشأن تنظيم أعمال السكك الحديدية في الإمارة. والمرتبط بتحديث الدليل مع الأخذ في الاعتبار الحالات والتجارب المماثلة لخطوط السكك الحديدية في دول أخرى والدروس المستفادة من المشاريع، التي تم تنفيذها في حرم القطارات في إمارة دبي.

أدوات

ويُعَدُّ هذا الدليل من الأدوات المهمة، التي توضّح بشكل تفصيلي اشتراطات ومتطلبات مزاولة الأنشطة المُقَيَّدة في مناطق حماية القطارات بطريقة آمنة وبدون أية مخاطر قد تؤثر على سلامة منشآت السكك الحديدية وتشغيلها، التي نص عليها قرار المجلس التنفيذي رقم (1) لسنة 2017 بشأن تنظيم أعمال السكك الحديدية في إمارة دبي. ويقوم الدليل على أساس دراسة وتقييم مستوى المخاطر المحتملة والناتجة عن تنفيذ الأعمال والأنشطة المُقَيّدة والتي من المحتمل أن يكون لها تأثير مباشر أو غير مباشر على سلامة البنية التحتية لمنشآت السكك الحديدية وسبل السيطرة عليها.

وقد تم عقد العديد من اللقاءات مع ممثلي كل من شركات المقاولات والاستشاريين بغرض التوعية بالدليل المذكور. وقد أخذ الدليل كذلك بنظر الاعتبار توافق الإصدار الثامن مع اللائحة التنفيذية لقرار المجلس التنفيذي رقم 1 لسنة 2017.

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