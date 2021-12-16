175.5 مليار درهم تجارة الإمارات والبحرين في 10 سنوات

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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شهدت العلاقة التجارية والاقتصادية بين الإمارات والبحرين زيادة مطردة في غضون السنوات الماضية بما يعكس القوة والتطور والنمو المستمرين للعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين.

ووفق رصد «البيان»، استناداً لبيانات المركزي الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ارتفع إجمالي قيمة التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات مع البحرين لنحو 175 ملياراً و525 مليون درهم، وذلك في غضون 10 سنوات من 2011 وحتى 2020، موزعة بواقع 70.9 مليار درهم واردات وإجمالي صادرات بنحو 104.6 مليارات درهم منها 34.2 مليار صادرات وطنية و70.4 ملياراً إعادة تصدير.

التجارة الخارجية

ووفق بيانات «التنافسية والإحصاء»، بلغ وزن التجارة الخارجية للإمارات والبحرين خلال السنوات العشر نحو 89.7 مليون طن تشمل 30.9 مليون طن للواردات و58.7 مليون طن لإجمالي الصادرات شاملة 34.2 مليون طن وزن الصادرات الوطنية و2.5 مليون طن وزن إعادة التصدير.

وبحسب الإحصائيات، يشهد التبادل التجاري بين الإمارات والبحرين نمواً ملحوظاً عاماً بعد الآخر حيث ارتفع من 11.2 مليار درهم في 2011، وصولاً إلى 12.36 ملياراً عام 2012، و12.9 ملياراً في 2013، و12.94 ملياراً عام 2014، و15.8 ملياراً في 2015 ارتفعت إلى نحو 16 ملياراً في 2016، و17.09 ملياراً في 2017 و28.26 ملياراً في 2017، و28.72 ملياراً في 2019، فيما وصل إجمالي حجم المبادلات إلى 20.14 ملياراً في 2020 رغم تداعيات جائحة «كوفيد 19».

وارتفعت تجارة الإمارات الخارجية مع البحرين خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى نحو 16.136 مليار درهم بوزن 8.45 ملايين طن، موزعة بواقع 7.2 مليارات درهم للواردات بوزن 3.92 ملايين طن و8.9 مليارات درهم لإجمالي الصادرات بوزن 4.5 ملايين طن، تشمل 3.24 مليارات درهم صادرات وطنية غير نفطية بوزن 4.17 ملايين طن و5.67 مليارات درهم إعادة تصدير بوزن 350.8 ألف طن.

وعلى صعيد أبرز السلع المصدرة من الإمارات إلى المملكة في العام الماضي، جاء الذهب الخام أو نصف مشغول في المركز الأول بقيمة 674 مليون درهم ثم حلي ومجوهرات وأجزاؤها بنحو 356 مليون درهم، وأجزاء منشآت من حديد أو صلب 142 مليون درهم وأسلاك وكابلات كهربائية 123 مليون درهم وقضبان من حديد 115 مليون درهم.

بينما على صعيد أهم الواردات من البحرين إلى الإمارات فجاءت زيوت النفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية بقيمة 6.2 مليارات درهم وخامات حديد ومركزاتها 737 مليون درهم وذهب خام أو نصف مشغول 363 مليون درهم وأجزاء منشآت حديد أو صلب 251 مليون درهم وحلي ومجوهرات وأجزاؤها من معاد ثمينة 205 مليون درهم.

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