محمد الشرقي: الإمارات وفّرت الموارد لرفع كفاءة القطاع الصحي

المصدر: الفجيرة- وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، حرص الدولة وجهودها المتواصلة في التصدّي لتداعيات جائحة كوفيد 19، وتوفير الموارد الداعمة لرفع كفاءة القطاع الصحي بالدولة، مشيراً إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بتقديم أرقى الخدمات الطبية في المنشآت الصحية بالإمارة، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة في احتواء الأزمة، عبر توفير كافة أشكال الدعم، وتنظيم الإجراءات الوقائية وفق أرقى المعايير العالمية.

جاء ذلك خلال افتتاح سموه «مركز كوفيد 19 الشامل»، في مقرّه الدائم بمركز الفجيرة للمعارض، الذي أنشأه فريق الطوارئ والأزمات بالفجيرة، وبإشراف وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ممثلةً بمنطقة الفجيرة الطبية.

وقام سمو ولي عهد الفجيرة، بجولة تفقدية في مَرافق المركز وأقسامه المختلفة، التي تم تصميمها وفق أفضل التدابير الاحترازية، والإجراءات الطبية المعتمدة، كما استمع سموّه إلى شرحٍ توضيحيٍ عن طبيعة الخدمات الصحية المقدمة، وإجراءات العمل في المركز، الذي يحتوي على أحدث الأجهزة الطبية والتقنية ذات الجودة العالية.

خدمات

ويهدف المركز إلى رفد عمل القطاع الطبي بالإمارة، ويضم قاعتين رئيستين، حيث تقدم القاعة الأولى خدمات الفحص والتطعيم، بينما تم تخصيص القاعة الثانية لتقديم الخدمات العلاجية الأخرى.

وأشاد سموّ ولي عهد الفجيرة، بجهود المؤسسات الصحية في الدولة، مؤكداً على دورها الحيوي في تعزيز منظومة عمل القطاع الصحي، لتواكب المؤشرات التنافسية العالمية، وتوفير الخدمات الطبية، كأولوية استراتيجية لأفراد المجتمع.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز