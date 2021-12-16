ولي عهد الشارقة يشهد افتتاح مهرجان الفنون الإسلامية

المصدر: الشارقة- البيان

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برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، افتتح سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، صباح أمس، مهرجان الفنون الإسلامية في نسخته الـ 24، في متحف الشارقة للفنون، الذي تنظمه دائرة الثقافة.

وتجول سمو ولي عهد الشارقة، لدى وصوله رفقة الضيوف.. في أروقة المهرجان، الذي يحمل شعار «تدرجات»، حيث استمع سموه لشرح مفصل من الفنانين المشاركين، عن أحدث أعمالهم الفنية المعروضة، والتي تستند إلى شعار المهرجان هذا العام «تدرّجات»، لتجعل منه معرضاً فنّيّاً متكاملاً، حيث عكست الأعمال المشاركة، سياقات تاريخية، وتراثية، وأخرى تَستلهم تفاصيلها من سياقات وجدانية، ومكانية، وجميعها تسعى جاهدة إلى ترجمة موضوع المهرجان، وفق رؤى متعدّدة.

واطلع سموه أيضاً على كافة الأعمال المشاركة هذا العام في المهرجان، الذي يقف على مشارف ربع قرن من الزمن، متابعاً المشهد الإبداعي العالمي الذي يحتشد في الشارقة، إذ يحتل المهرجان مكانةً مهمّة في الساحة الفنّيّة العالميّة، بفضل الرعاية الكريمة من صاحب السموّ حاكم الشارقة، وانطلاقاً من إيمان سموه بأهمية دعم الفنون والثقافة.

ويشارك في المهرجان هذا العام، 63 فناناً من 27 دولة، تتصدرها دولة الإمارات بـ 16 فناناً وفنانة، فيما توزعت بقية المشاركات على دول عربية مثل العراق، ومصر، والسعودية، وقطر، واليمن، والبحرين، وسلطنة عمان، والكويت، وسوريا، ودول أجنبية منها إسبانيا، وفرنسا، والهند، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وتركيا، والدنمارك، وكندا وألمانيا، وصربيا، التي تشارك للمرة الأولى في المهرجان.

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