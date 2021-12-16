خليفة بن طحنون يشارك أبناء الشهداء في مخيم رماح الشتوي

المصدر: العين ـ وام

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استأنف مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي سلسلة مخيمات أبناء الفخر، حيث انطلقت في منطقة رماح في مدينة العين فعاليات المخيم الشتوي لأبناء شهداء الوطن الأبرار «مخيم أبناء الفخر» بحضور الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي.

ويهدف المخيم الذي يستهدف الفئة العمرية ما بين 12 و18 عاماً تطوير المهارات القيادية وتعزيز المواهب والإمكانيات الفردية لأبناء الشهداء.

وقال الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان إن تنظيم هذا المخيم يأتي في إطار خطة سنوية شاملة ينفذها مكتب شؤون أسر الشهداء بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي يؤكد دوماً على ضرورة طرح المبادرات والبرامج الهادفة التي تسهم في صقل مهارات ومواهب أبناء الشهداء وتعزيز قدراتهم وإعدادهم ليتمكنوا من المساهمة في مواصلة مسيرة دولة الإمارات نحو التميز والازدهار.

وأوضح الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان أنه تم تصميم فعاليات المخيم لتراعي الجانب الترفيهي والثقافي وربط هؤلاء الشباب بقيم مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة وموروثها التراثي والثقافي العريق وتعريفهم بالرياضات التقليدية والأنشطة والفعاليات التراثية.

ويهدف المخيم إلى تطوير المهارات القيادية والمهنية والحياتية لأبناء الشهداء وتعزيز مهاراتهم المعرفية وتمكينهم من الاعتماد على النفس، كما يسعى القائمون على المخيم إلى ترسيخ مبادئ الاعتزاز بالموروث الثقافي والتراثي الوطني لدولة الإمارات من خلال إحياء تراث الأجداد والحفاظ على العادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة، فضلاً عن استثمار الطاقة الشبابية لدى هذه الفئة العمرية في تطوير أنفسهم وخدمة مجتمعهم.

ويتضمن المخيم العديد من الفعاليات الترفيهية والتعليمية من أبرزها دروس في أساسيات التخييم وتعزيز روح الفريق والعمل بشكل جماعي فضلاً عن دروس عملية في مبادئ وأخلاقيات الصقارة العربية، بالإضافة إلى دروس في فنون التعامل مع الهجن وتربيتها وكل ما يتعلق بها، فضلاً عن تنظيم مسابقات وأنشطة ترفيهية وتعليمية تراثية ورياضية وزيارات خارجية وغيرها من الأنشطة والفعاليات المفيدة.

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