«مركز بحوث الطاقة» يكشف عن أول مختبر تفاعل بين الليزر والمادة

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلن معهد الابتكار التكنولوجي أمس أن مركز بحوث الطاقة الموجهة أصبح أول جهة في دول مجلس التعاون الخليجي تقوم بتشغيل مختبر تفاعل بين الليزر والمادة. ويعتبر مختبر التفاعل بين الليزر والمادة جزءاً من قسم الليزر والضوئيات والإلكترونيات الضوئية، والذي يبحث في العمليات الفيزيائية التي تنطوي عليها تفاعلات مجموعة واسعة من أجهزة الليزر مع المادة ومن خلال ذلك، يطور القسم منهجيات جديدة في مجالات مختلفة، مثل معالجة المواد بالليزر، وفيزياء البلازما، وتكنولوجيا النانو، والبصريات غير الخطية.

ويوفر مختبر الليزر المتنقل فرصاً فريدة لإجراء اختبارات مبتكرة وتجريبية في البيئات الداخلية والخارجية، كما أنه يدعم البنى التحتية الحيوية ومقدمي الخدمات والمؤسسات البحثية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي من خلال توفير وصول واسع ومحسّن إلى قدرات التفاعل بين المادة والليزر - وهي وظيفة تم الاستعانة بها سابقاً من الخارج.

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