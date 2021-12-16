كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تنتج 400 دراسة محلية وإقليمية

المصدر: دبي - البيان

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قال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية أن إدارة بحوث السياسات أبرمت نحو 100 شراكة معرفية، على مدار 15 عاماً مع مؤسسات دولية وقطاع حكومي وشركات خاصة رائدة محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وأضاف: إن إدارة البحوث بالكلية تجسد أهداف الكلية الاستراتيجية، والمتمثلة في دعم عملية تحسين جودة العمل الحكومي وتطويره سواء في إمارة دبي بشكل خاص أو على مستوى العالم بشكل عام من خلال إنتاج بحوث تطبيقية، تدعم منظومة خدمات الاستشارات التي تقدمها الكلية، مضيفاً «إن إدارة البحوث تسهم في إثراء المعرفة بشكل عام وإنتاج موارد معرفية، تتعلق بمجال التعلم، ودراسات حالة تستخدم في إنتاج برامج تدريبية متخصصة للوصول تالياً إلى حكومة أفضل وتعليم أكثر جودة».

150 ألفاً

وتابع القول «الاستفادة من البحوث التي أنتجتها الكلية في تطوير سياسات واسعة النطاق واستخدامها كمرجع في منشورات وتقارير ما لا يقل عن 150 ألف مطبوعة حول العالم من قبل منظمات عالمية ومنشورات أكاديمية، كما تم الاستفادة من بحوث الكلية في القطاع التعليمي من قبل عشرات المؤسسات وكليات الإدارة الحكومية في جامعات مثل: هارفرد وأكسفورد وكولومبيا وغيرها».

400 دراسة

من جانبه، قال فادي سالم مدير إدارة بحوث السياسات في الكلية، أنتجت ادارة البحوث ما لا يقل عن 400 دراسة محلية وإقليمية رئيسية ، استمدت محاورها بشكل مباشر من قبل صناع القرار والحكومات،وبالتالي أثرت بشكل مباشر على وضع السياسات العامة وإنتاج توجهات ومبادرات حكومية ذات تأثير واسع وتطوير بنية تحتية سواء في الإمارات أو على المستوى الدولي.

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