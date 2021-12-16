مدير «الصحة العالمية» يشيد بجهود «أبوظبي للخلايا الجذعية» في علاج كورونا

المصدر: أبوظبي - وام

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زار الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية مركز أبوظبي للخلايا الجذعية (ADSCC).

ورحب الدكتور يندري فينتورا مدير عام مركز أبوظبي للخلايا الجذعية والدكتورة فاطمة الكعبي مدير برنامج أبوظبي لزراعة نخاع العظام وفريق العمل بزيارة الدكتور تيدروس إلى المركز المتخصص في تطوير أساليب تقنية رائدة لعلاجات الخلايا الجذعية.

وناقش الجانبان أوجه التعاون في مجال الابتكار الطبي وسعي مركز أبوظبي للخلايا الجذعية لصبح الشريك الأول لمنظمة الصحة العالمية في الشرق الأوسط. وأشاد مدير عام منظمة الصحة العالمية،بدور مركز أبوظبي في توفير علاج الخلايا الجذعية المتطور للمرضى المصابين بالفيروس، حيث تلقى أكثر من 13.800 مريض علاج «UAE-Cell19» حتى الآن منوهاً ببحث مركز أبوظبي للخلايا الجذعية الذي أشار إليه الإصدار الأخير من دليل الصحة العالمية».

واستمع الدكتور تيدروس من الدكتورة حواء المنصوري المدير التنفيذي لقسم الأبحاث داخل الجسد في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية وعضو المجلس الوطني الاتحادي بشأن «خطاب النوايا» الذي وقعه المركز مع المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية،وأهمية هذا الاتفاق في تعزيز الشراكات بين دولة الإمارات والولايات المتحدة.

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