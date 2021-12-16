الشيخة فاطمة تعزي حرم عبد الرحمن حسنين مخلوف

المصدر: (أبوظبي - وام )

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بعثت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رسالة تعزية إلى ماجدة محمد حسن، حرم المغفور له بإذن الله تعالى، الدكتور عبد الرحمن حسنين مخلوف.

وقالت سموها في البرقية.. «تلقينا ببالغ الحزن والأسى، خبر وفاة المغفور له بإذن الله تعالى، الدكتور عبد الرحمن حسنين مخلوف، وإننا إذ نعرب عن خالص العزاء وصادق المواساة في هذا المصاب الجلل.. سائلين المولى عز وجل، أن يتغمد فقيدكم بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون».

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