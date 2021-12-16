وزراء ومسؤولون: حملة «أجمل شتاء في العالم» ترسخ مكانة الإمارات وجهة سياحية مفضلة من الداخل والخارج

المصدر: دبي – البيان

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أكد وزراء ومسؤولون أن الدورة الثانية لحملة «أجمل شتاء في العالم» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تشكّل محطة جديدة في ترسيخ مكانة الإمارات، وجهة مفضلة للسياح من داخل الدولة ومختلف أنحاء العالم.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قد أعلن خلال فعالية خاصة عقدت في «إكسبو 2020 دبي»، إطلاق حملة «أجمل شتاء في العالم»، التي ينفذها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد ومختلف الهيئات المعنية بالسياحة والثقافة والتراث، من 15 ديسمبر الجاري حتى نهاية يناير المقبل.

محطة مفصلية

وقال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، إن حملة «أجمل شتاء في العالم» التي أطلق دورتها الثانية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، باتت تمثل محطة مفصلية جديدة على الأجندة السياحية لدولة الإمارات، حيث توفر فرصة فريدة للاستمتاع بجمال دولة الإمارات وإبراز تميز منتجها وخدماتها السياحية، وتتيح للسائح المحلي والدولي فرصة التمتع بالخصوصية السياحية والإرث الثقافي والتاريخي والتراثي والبيئي الغني وخوض تجربة سياحية استثنائية خلال الإجازة الشتوية.

وأضاف معاليه: تمثل الحملة ترجمة عملية لقيم الضيافة التي تتميز بها دولة الإمارات وانفتاحها على العالم وترحيبها بالجميع، وتعد ركيزة أساسية لتنمية السياحة الداخلية، وفي الوقت نفسه مضاعفة أعداد السياح الدوليين، مشيراً إلى تنوع فعاليات الدورة الثانية وجاهزية فرق العمل من وزارة الاقتصاد والهيئات والدوائر السياحية المحلية والمكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات لدعم الحملة والترويج لها داخلياً ودولياً وتحقيق إنجازات نوعية جديدة في قطاع السياحة الوطني، والارتقاء بمكانة الإمارات كوجهة سياحية مستدامة عالمياً.

وقال الفلاسي: يأتي إطلاق الدورة الثانية من الحملة في الوقت الذي أثبت فيه قطاع السياحة الوطني ريادته العالمية خلال العام الجاري، حيث استطاع أن يتفوق على أبرز 10 وجهات سياحية على مستوى العالم محققاً نسبة إشغال بلغت 64% منذ بداية العام الجاري حتى نهاية أكتوبر من العام الجاري 2021 محققاً نمواً بنسبة 54% في حجم الإيرادات، و26% نمواً في عدد نزلاء المنشآت الفندقية مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي 2020، مشيراً إلى أن تزامن الحملة مع فعاليات معرض إكسبو 2020 دبي واحتفالات الدولة باليوبيل الذهبي يعطيها زخماً إضافياً.

فرادة وتميز

وأكد سعيد العطر، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، أنه من خلال الأخير نسعى إلى التنسيق مع مختلف الجهات السياحية والاقتصادية والتسويقية في الدولة، محلياً واتحادياً، لتوحيد رسالتنا الإعلامية وضمان التعريف بـ«المنتج السياحي» الإماراتي الغني والمتنوع، وإبرازه والترويج له بما يليق بالإمارات، كاسم عالمي يتميز بالفرادة والتفوق والتميز، مضيفاً العطر: «نحرص ضمن فريق المكتب الإعلامي على تقديم كل أشكال الدعم الإعلامي للهيئات والمؤسسات التي تصمم مبادراتها وبرامجها الترويجية في إطار حملة «أجمل شتاء في العالم»، ومساعدتها في صياغة خططها الإعلامية، وربطها بالقنوات الإعلامية والترويجية المناسبة».

وأكد أن حملة «أجمل شتاء في العالم» تهدف الترويج للسياحة في الإمارات ككل واحد، ما يترجم المبدأ السادس من المبادئ العشرة لوثيقة الخمسين بأن دولة الإمارات وجهة اقتصادية واحدة، ووجهة سياحية واحدة.. ووجهة ثقافية واحدة.. وعليه فإن «مهمتنا كمؤسسة إعلامية وطنية أن نضم جهودنا إلى جهود مختلف المؤسسات المشاركة في الحملة، وتوحيد الرؤى والأهداف لضمان أن تكون مختلف المشاريع والبرامج والمبادرات السياحية منسجمة مع الهوية السياحية الموحدة للدولة.

نتائج إيجابية

وقال هلال سعيد المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي: «استطاعت حملة «أجمل شتاء في العالم» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، العام الماضي تزامناً مع اعتماد استراتيجية السياحة الداخلية والهوية السياحية الموحدة في القطاع السياحي، أن تحقق الكثير من الأهداف والنتائج الإيجابية، من أبرزها: الترويج للسياحة الداخلية.

وتابع: «تكتسب الحملة في عامها الثاني أهمية خاصة وزخماً أكبر كونها تنطلق في وقت تشهد فيه الإمارات ممارسة الحياة الطبيعية بعد الجهود الحثيثة التي بذلتها وإدارتها الناجحة لجائحة «كوفيد 19» لتتصدر دول العالم في التعامل مع الجائحة، فيما استطاعت دبي أن تعزز الثقة بأنها وجهة آمنة من خلال الإجراءات الاحترازية التي تطبقها، ليصبح الموسم الحالي هو الوقت الأمثل لخوض تجارب فريدة وقضاء أوقات ممتعة مع أفراد العائلة مع تحسن الطقس وافتتاح المزيد من الوجهات ومناطق الجذب السياحي».

فعاليات استثنائية

وقال سعود عبد العزيز الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي: «ندعو جميع أفراد المجتمع الإماراتي والزوار من أنحاء العالم للاستمتاع بما تزخر به دولة الإمارات وبأجمل شتاء في العالم والاستفادة مما تتيحه البنية التحتية من إمكانية الوصول إلى عروضنا الثقافية والسياحية المتنوعة.

إلى جانب ما توفره العاصمة من كنوز وفعاليات ثقافية استثنائية، وما تتمتع به من مزيج فريد من المناظر الطبيعية الخلابة للاسترخاء وخوض الكثير من المغامرات المثيرة والترفيه الرائع في عدد من المتنزهات والحدائق الحائزة على جوائز، والوجهات العائلية والمأكولات العالمية، مما يجعلها وجهة لا تُفوَّت لجميع السياح خلال أشهر الشتاء، في ظل أجواء مليئة بالأمن والسلامة وبكرم الضيافة الذي يشتهر به الإماراتيون».

تنوع سياحي

وقال خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة: «تشكل حملة «أجمل شتاء في العالم»، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد للعام الثاني، على مستوى الدولة، ركيزة أساسية تدعم عملية تنشيط السياحة الداخلية والخارجية، وتبرز ما تملكه الإمارات من تنوع سياحي هائل ومنتجات سياحية.

وأضاف: في الشارقة تواكب الحملة رؤية قيادتنا الرشيدة المتمثلة في صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، للاهتمام بشكل كبير في تنمية وتطوير القطاع السياحي، عبر إطلاق سلسلة مشاريع نوعية تدعم هذه الأهداف، سواءً في قلب الشارقة أم في المنطقة الشرقية والوسطى لجعلهم من أهم المواقع السياحية على الخريطة السياحية للإمارات».

أرقام قياسية

وأكّد صالح محمد الجزيري، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان، أن الأرقام القياسية التي حققتها حملة «أجمل شتاء في العالم»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، كأول حملة موحدة للسياحة الداخلية على مستوى الدولة، تمثّل نجاحاً كبيراً بمختلف المقاييس وثمرة نجاح جهود وتعاون كل الهيئات والدوائر السياحية في الدولة بالشراكة مع وزارة الاقتصاد، مشيراً إلى أن استمرار الحملة للسنة الثانية على التوالي يعد تأكيداً على النجاح الذي حقّقته النسخة الأولى العام الماضي.

وأوضح أنّ إمارة عجمان تتميّز بتنوّع منتجاتها السياحية، فيما تضع «سياحة عجمان» خطة «تعزيز القطاع السياحي» ضمن أهم أولوياتها، وقد كان لإطلاق الهوية السياحية الإماراتية الموحّدة وحملة «أجمل شتاء في العالم» أثر إيجابي ساهم في إنعاش قطاع السياحة، خصوصاً مع ارتفاع نسبة الإشغال الفندقي والأنشطة الترفيهية والضيافة، والتي ساهمت في توحيد الجهود الترويجية للسياحة في الإمارات بشكل عام.

إنعاش السياحة الداخلية

فيما قال سعيد السماحي، مدير عام هيئة الفجيرة للسياحة والآثار: «ينطلق الموسم الثاني من حملة «أجمل شتاء في العالم»، التي كان لها الأثر الكبير في إنعاش السياحة الداخلية في دولة الإمارات. إذ تأتي الحملة لتضيف نجاحات جديدة لما سبق، وتدفع بعجلة السياحة إلى آفاق جديدة، خصوصاً في ظل الظروف الحالية التي تشهدها الدولة والمنطقة، وتزامناً مع استضافة دولة الإمارات للمعرض العالمي «إكسبو 2020 دبي»، إلى جانب ما تقدمه إمارات الدولة كل عام من تطورات جديدة في مجال تطوير القطاع السياحي».

خطوة استراتيجية

وقال هيثم سلطان آل علي، مدير إدارة السياحة بدائرة السياحة والآثار في أم القيوين: «نحن على أتم الاستعداد لانطلاق الدورة الجديدة من حملة «أجمل شتاء في العالم»، التي تعد خطوة استراتيجية تعكس جهود الدولة لدعم القطاع السياحي، من خلال تعزيز السياحة الداخلية وتعزيز تجربتها للتعرف على أبرز المقومات السياحية التي تمتلكها كل إمارة في فصل الشتاء، حيث إن دولة الإمارات وجهة واحدة غنية بمختلف المحفزات السياحية».

وجهة طبيعية

قال راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي في هيئة تنمية السياحة في إمارة رأس الخيمة: «نفخر بأن نكون مجدداً جزءاً من حملة «أجمل شتاء في العالم»، وأن نتعاون مع بقية إمارات الدولة لتعزيز القطاع السياحي فيها، فرأس الخيمة وجهة الطبيعة ولديها الكثير لتقدمه للجميع بدءاً من الرحلات الثقافية والسياحة البيئية إلى التخييم والأنشطة الجبلية..

وهدفنا هو تقديم تجارب سياحية أصيلة تركز على الطبيعة والمغامرة.. ونرحب بالجميع لاكتشاف أحدث مناطق الجذب السياحي في الهواء الطلق التي ستفتتح هذا الشتاء في جبل جيس، أعلى قمة في دولة الإمارات، بالإضافة إلى الجواهر الخفية في جميع وجهات الإمارة الجاذبة لزوارها».

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