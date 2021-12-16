حاكم رأس الخيمة يطلع على خطط مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية

المصدر: رأس الخيمة - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بحضور الشيخة آمنة بنت سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، غنام بطي المزروعي الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية.

واطلع سموه خلال اللقاء على خطط وبرامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية الهادفة إلى رفع تنافسية الكوادر الإماراتية بما يسهم في رفع نسب التوطين في القطاع الخاص وتطوير المبادرات اللازمة لتوجيه وتأهيل الشباب للاستفادة من الفرص التي يوفرها القطاع الخاص في الدولة.

وقال صاحب السمو حاكم رأس الخيمة: «إن دعم الكفاءات الوطنية، وتطوير مهاراتها لتكون قادرة على العمل والمنافسة في القطاع الخاص من أهم الأولويات الحالية، ونرى في هذا التوجه ضماناً لمواصلة مسيرة التنمية الشاملة في الدولة، وتحقيق رؤى وتطلعات الإمارات خلال الخمسين عاماً المقبلة».

وأشاد سموه بجهود مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، مؤكّداً أهمية تعزيز الشراكة والتعاون بين المؤسسات وقطاعات الأعمال لتحقيق المزيد من التقدم في تطوير الكفاءات الإماراتية. كما أكد سموه أن هذا التوجه يشكل نقطة انطلاق نحو زيادة مساهمة أبناء الإمارات في بناء المستقبل.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز