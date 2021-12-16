حاكم رأس الخيمة يبحث التعاون مع وزيرة التعليم في إستونيا

المصدر: (رأس الخيمة - وام)

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استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد أمس، لينا كريسنا، وزيرة التعليم والبحث في جمهورية إستونيا، التي تزور البلاد حالياً، والوفد المرافق لها، وذلك بحضور الشيخة آمنة بنت سعود بن صقر القاسمي، رئيسة مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالوزيرة، وتبادل معها الأحاديث حول تعزيز آفاق التعاون بين البلدين الصديقين في مجال التعليم والبحث العلمي. من جهتها أعربت لينا كريسنا، عن بالغ شكرها وتقديرها لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، وأشادت بتطور المنظومة التعليمية في رأس الخيمة ودولة الإمارات.

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