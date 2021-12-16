«أوقاف دبي» تخصص 1.1 مليون درهم لسداد ديون الغارمين

المصدر: (دبي- البيان)

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خصصت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر بدبي دعماً بقيمة 1.1 مليون درهم؛ للمساهمة في سداد ديون مواطنين متعثرين في قضايا مالية متعلقة بالسكن، وذلك بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع ومؤسسة تراحم الخيرية وقدمت المؤسسة المساعدة المالية من مخصصات حساب «الزكاة» لسداد المستحقات المالية المتعلقة بقضايا سكنية على 19 أسرة، وذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين المؤسسة ومؤسسة تراحم الخيرية عام 2016.

وقال علي المطوع الأمين العام للمؤسسة «تحرص المؤسسة على توجيه مخصصات الزكاة والتبرعات في مصارفها الصحيحة، وذلك تنفيذاً لرغبات المتبرعين وأصحاب الأيادي البيضاء».

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