الرميثي يشهد أعمال المؤتمر اللوجستي العسكري

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة أعمال المؤتمر اللوجستي العسكري 2021 بدورته الأولى، والذي تنظمه وزارة الدفاع.

ويتناول المؤتمر الذي استمر لمدة يومين أهمية الدور اللوجستي للقوات المسلحة، حيث عقدت جلسات اليوم الأول في مقر وزارة الدفاع في حين عقدت جلسات اليوم الثاني في فندق أرث - نادي ضباط القوات المسلحة سابقاً.

وألقى اللواء الركن عبدالرحمن سبت المري مساعد رئيس الأركان للقدرات المشتركة كلمة قال فيها إن تنظيم المؤتمر يأتي في الوقت الذي تشهد فيه القوات المسلحة بروز حقبة جديدة في نهج التطوير على مستويات القوى البشرية والعتاد والمعدات والبرامج التقنية.

وأضاف أن الدعم اللوجستي يأتي ضمن الأولويات الاستراتيجية لوزارة الدفاع في وقت يشهد فيه العالم تنامي الاهتمام بتطوير القدرات المشتركة للقوات المسلحة في الدول المتقدمة وخلق التكامل وقنوات التنسيق في الإمكانات اللوجستية بين مختلف وحدات القوات المسلحة من جانب وبين الجهات الحكومية والخاصة والحلفاء الدوليين من جانب آخر بهدف تحقيق الأهداف في السلم والعمليات.

وأشار إلى أن المؤتمر سيسلط الضوء على أهمية الدعم اللوجستي العسكري لدولة الإمارات من خلال المساهمة في تطوير الجهود الوطنية عبر وضع خطط وبناء منظومة إمداد استراتيجية واستعراض أبرز التطورات العالمية لدى الدول المتقدمة في الدعم اللوجستي العسكري وطرح الدروس المستفادة العملياتية للقوات المسلحة لدولة الامارات ذات الصلة بالدعم اللوجستي ودعم المجهود العسكري لوزارة الدفاع من خلال استعراض القدرات والإمكانات اللوجستية الوطنية سواء الحكومية أو الخاصة وتبادل الافكار والخبرات بين وحدات القوات المسلحة.

وشهدت الجلسة الأولى ورقة بعنوان «الدروس المستفادة نظرة إلى المستقبل» وفي الجلسة الثانية قدمت ورقة بعنوان «مجالات تطوير الاسناد اللوجستي».

وعقدت جلسات اليوم الثاني والختامي بفندق ارث بتقديم ورقتين الأولى كانت بعنوان «الاتجاهات المعاصرة للاسناد اللوجستي» في حين تناولت الورقة الأخيرة «دور القطاع المدني في الدعم اللوجستي».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز