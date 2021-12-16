«إقامة دبي» تنظم ملتقى الشركاء السنوي

المصدر: دبي - البيان

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نظمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي متمثلة بإدارة الاستراتيجية واستشراف المستقبل ملتقى الشركاء السنوي 2021، تحت شعار «تكامل.. استباقية.. وجودة حياة»، بهدف استعراض أفضل الممارسات في مجال إدارة الشراكات، وإبراز دور العمل المشترك في تطوير أدوات العمل، وتعزيز جودة الخدمات التي تقدمها للمتعاملين.

ويأتي تنظيم الملتقى في سياق حرص إقامة دبي على مواكبة استراتيجيات الدولة، وتوجهات الإمارة الساعية إلى مواصلة تطوير بيئة العمل، وتوفير أعلى معايير الخدمة، من خلال أدوات عمل محفزة تستند إلى آليات التعاون والعمل البنّاء مع مختلف الشركاء، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي كوجهة أولى للسياحة والأعمال.

الشراكة الاستراتيجية

واستهل الملتقى بكلمة الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، سلط من خلالها الضوء على أهمية الشراكات الاستراتيجية، ودور التعاون المثمر في الاطلاع على التجارب وتبادل الخبرات، بما يسهم في توفير بيئة عمل تنافسية، تقود إلى الارتقاء بمعايير التميز وجودة الخدمات التي تقدمها الإدارة.

وأكد الفريق محمد أحمد المري أن تنظيم «ملتقى الشراكات 2021»، يأتي في إطار التزام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وحرصها على توفير كل ما من شأنه ضمان نجاح توجهات دولة الإمارات، وتقديم أرقى مقاييس الخدمات العالمية مهما كانت طبيعتها، بالاستناد إلى علاقات الشراكة المثمرة التي تحقق التكامل وجودة الحياة، وتتيح الفرصة لتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات المطبقة في مجال تطوير الخدمات، واعتماد ثقافة الابتكار بما يسهم في تحقيق القيمة المضافة في العمل.

جهود

ووجه الفريق محمد المري شكره لجميع الشركاء على جهودهم، لافتاً إلى أن ركائز العمل الناجح تستند إلى الشراكات المتميزة والتعاون المثمر، الذي يؤدي إلى الارتقاء ببيئة العمل، ويسهم في تحقيق الأهداف المنتظرة، موضحاً في الوقت ذاته أن ما حققته دولة الإمارات من منجزات إنما جاء ثمرة لمسارها واستراتيجيتها المنطوية على تفعيل مفاتيح التعاون التشاركي، وإثراء تجربة العمل بالاطلاع على النماذج الناجحة، مما رسّخ من مكانتها الريادية في مجال التنمية المستدامة والتميز في قطاع الخدمات.

مشاركة

وشارك في الملتقى أحمد المهيري المدير التنفيذي للعمليات التجارية والعلاقات الحكومية لشركة اكسس الذراع الخدماتية لسلطة دبي للتطوير ومجموعة دبي القابضة لإدارة الأصول، وفيصل عبيد بوعفراء مدير أول - الشراكة والعلاقات المؤسسية في هيئة كهرباء ومياه دبي، وخليفة علي النيادي مدير إسعاد المتعاملين في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، والنقيب فارس صالح رئيس قسم البوابات الذكية بإقامة دبي، ويزيد صلاح مدير أول التميز في غرفة دبي.

وسلط الملتقى الضوء عبر محورين رئيسيين على أهمية علاقات الشراكة في تحقيق التكامل وجودة الحياة للمعنيين.

محاور

استعرض المحور الأول الذي يأتي تحت عنوان «أفضل الممارسات في مجال إدارة الشراكات»، أفضل الممارسات المطبقة في مجال إدارة الشراكات المؤسسية، كما يتطرق إلى عرض تجربة مشروع حوكمة وتوحيد الشراكة للمؤسسة.

فيما تضمن المحور الثاني الذي يأتي تحت عنوان «محور مشاريع مشتركة لتحقيق جودة الحياة»، عدداً من العناوين التي تشمل «رحلة السفر السلس»، و«التدقيق على الوثائق»، و«التواجد الرقمي للشركات»، بالإضافة إلى استعراض باقة من نماذج العمل المتميزة التي تتضمن حزمة الخدمات المقدمة للمسافرين وما يرافق ذلك من التدقيق على الوثائق، فضلاً عن دور التحول الرقمي في تحسين الخدمات المقدمة.

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