الصحة: الإمارات والبحرين.. روابط التاريخ المشترك والمصير الواحد

المصدر: دبي - البيان

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أكد معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، بمناسبة اليوم الوطني البحريني الخمسين، عمق ومتانة العلاقات المتميِّزة التي تربط بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، بما تجسده من روابط التاريخ المشترك والقربى والمصير الواحد، حيث نجدد بهذه المناسبة الاحتفاء بمسيرة النهضة وأواصر المحبة والإخاء بين شعبينا.

وأشاد معالي العويس بما حققته مملكة البحرين من إنجازات في شتى الميادين التنموية، من خلال «رؤية البحرين الاقتصادية 2030»، التي تعزز توجهات المملكة نحو مزيد من التقدم والتطور. وتقدّم معاليه بخالص التهنئة والتبريكات لمملكة البحرين الشقيقة قيادة وشعباً بمناسبة اليوم الوطني، متمنياً المزيد من الازدهار والتطور.

ولفت معاليه إلى أن العلاقات الأخوية التي تجمع بين دولة الإمارات ومملكة البحرين تزداد رسوخاً بفضل حرص القيادتين الحكيمتين في البلدين على تنميتها في مختلف المستويات، من خلال بناء شراكات استراتيجية ومستدامة في جميع المجالات، ومنها القطاع الصحي، بما يرقى لطموحات الدولتين ورؤيتهما المستقبلية.

بدوره قال الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، إن دولة الإمارات ومملكة البحرين الشقيقة قدمتا نموذجاً استثنائياً للعلاقات التاريخية الراسخة التي تعززها روابط الدم والمصير والإرث المشترك، وتدعمها الرؤية الاستراتيجية المشتركة للقيادة الرشيدة والجهود الكبيرة التي تبذل لتعزيز وتنمية العلاقات الثنائية. وتوجه بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مملكة البحرين قيادةً وشعباً بمناسبة اليوم الوطني البحريني الخمسين.

وأشار الدكتور العلماء إلى أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع بناءً على توجيهات القيادة الحكيمة تحرص على تعزيز التعاون في المجال الصحي والطبي، وتمتين شراكات مستدامة مع القطاع الصحي في مملكة البحرين، وتعزيز البحث والتطوير الطبي المشترك، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات المعتمدة عالمياً، وإطلاق مشاريع ومبادرات مبتكرة وعلاقة تكاملية في مجال الرعاية الصحية.

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