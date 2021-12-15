عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية تركيا

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استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي مولود تشاووش أوغلو وزير خارجية جمهورية تركيا.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية تركيا الصديقة والتعاون المشترك بين البلدين في جميع المجالات التي تخدم مصالحهما المتبادلة وتعود بالخير على شعبيهما.

واستعرض الجانبان مخرجات الزيارة الرسمية التي قام بها مؤخرا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى جمهورية تركيا وذلك تلبية لدعوة من فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية.

كما تبادل سموه ومعالي مولود تشاووش أوغلو وجهات النظر تجاه الأوضاع في المنطقة وبحثا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي مولود تشاووش أوغلو مؤكدا تطلع دولة الإمارات إلى العمل مع تركيا من أجل تعزيز علاقتهما الثنائية وتعاونهما المشترك بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويدعم جهود التنمية فيهما ويعود بالخير على شعبيهما.

وقبيل اللقاء .. وقع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي مولود تشاووش أوغلو وزير خارجية جمهورية تركيا مذكرة تفاهم بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية والأكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة خارجية جمهورية تركيا.

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