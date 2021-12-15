«لجنة» في «الوطني الاتحادي» تناقش تطوير الصناعة الوطنية

المصدر: دبي - البيان

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ناقشت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته أمس الأربعاء، الموافق 15 ديسمبر 2021، في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة الدكتورة نضال محمد الطنيجي رئيسة اللجنة، مسودة تقريرها حول موضوع دور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في شأن تطوير الصناعة الوطنية.

وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، سعادة كل من: عفراء بخيت العليلي مقررة اللجنة، وجميلة أحمد المهيري، وعائشة راشد ليتيم، ومحمد عيسى الكشف، ومريم ماجد بن ثنية، ويوسف عبد الله الشحي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

واطلعت اللجنة خلال اجتماعها، على النتائج والملاحظات التي توصلت إليها، خلال دراستها للموضوع في اجتماعات سابقة، والمعلومات الواردة من الوزارة بشأنه، كما اطلعت على تقرير حول الدعم المقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة، ودراسة مقارنة عن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وبرامج تطوير الصناعات الوطنية لدى الدول الخليجية.

وتناقش اللجنة موضوع دور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في شأن تطوير الصناعة الوطنية، وفق محاور الخطة الاستراتيجية، التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها، في ما يتعلق بتطوير الصناعة المحلية، والحوافز والمنح لدعم الصناعات الوطنية، وحمايتها من الصناعات الأجنبية، والتعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية، في دعم الصناعات الوطنية.

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