تفاهم بين «زايد العليا» وعيادات اكسيلينسي غياثي لتأهيل أصحاب الهمم

المصدر: أبوظبي ـ وام

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وقعت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم مذكرة تفاهم مع مجمع عيادات اكسيلينسي غياثي - شركة الشخص الواحد، بهدف ترسيخ شراكة استراتيجية بينهما، وتقديم الخدمات الطبية والتأهيلية لمنتسبي المؤسسة يقدم بموجبها المركز خدمات العلاج الوظيفي والطبيعي والنطق للطلبة منتسبي المؤسسة.

وقع مذكرة التفاهم عن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهِمم، عبدالله إسماعيل الكمالي المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم، وعن مجمع عيادات اكسيلينسي غياثي الدكتور عقاب عصام عقاب الماضي الرئيس التنفيذي للمجموعة، وحضر مراسم التوقيع التي جرت بمقر مركز غياثي للرعاية والتأهيل التابع للمؤسسة بمنطقة الظفرة لفيف من قيادات الجانبين.

وبموجب مذكرة التفاهم يجري تحويل حالات أصحاب الهمم المحتملة والأطفال الذين هم تحت خطر الإصابة بالإعاقة لاحقاً من العيادات والمركز إلى مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ومنها حالات احتمالية طيف التوحّد من فئة الرُضع، والربط الإلكتروني بين الجانبين للإطلاع على التقارير والخطط العلاجية، إضافة إلى التشاور والتنسيق بانتظام بين الجانبين خلال تنفيذ جميع الخدمات والبرامج التأهيلية والعلاجية لأصحاب الهِمم، والعمل وفق الإمكانات المتاحة للطرفين على توفير حاجة الطرف الآخر من الدورات التدريبية المجانية، لإعداد الموظفين، وفي المجالات التي يتفق عليها.

خدمات

وتقدم مؤسسة زايد العليا خدمات علاج طبيعي مجمع عيادات اكسيلينسي غياثي في مقر مركز غياثي، وتسمح لمنتسبي العيادات باستخدام المرافق العلاجية المتخصصة في مقر المركز كالمسبح العلاجي والغرفة الحسية، وتحويل الحالات من منتسبي المؤسسة لاستكمال الخدمات العلاجية في مقرّ العيادات، وفقاً لسياسة التحويل المعتمدة من المؤسسة.

ويلتزم مجمع عيادات اكسيلينسي غياثي بإعطاء أولوية لأصحاب الهِمم عند مراجعتهم لمقرّه، والتعامل معهم وفق احتياجاتهم وخصائصهم، وبتقديم الدعم الطبي والاستشارات الطبية لمنتسبي المؤسسة والحالات الجديدة، لتقييمها طبياً، وتوفير التقارير الطبية الخاصة بطلاب المؤسسة، وتقديم الخدمات العلاجية التأهيلية في مقر مركز غياثي، مع توفير التغطية التأمينية ضد الأخطاء الطبية التي قد تقع للكادر المنتدب من المؤسسة والعيادات للتواجد لدى مقرّيهما، إضافة إلى التعاون في توفير الخدمات العلاجية التأهيلية لمنتسبي المؤسسة مثل العلاج الوظيفي، وعلاج النطق واللغة، وعلاج النطق والعلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي، وتقديم الخدمات الطبية طب الأطفال، وطب الأسنان، وخدمات المختبر بما فيها مسحات كوفيد 19 (PCR).

ورحب عبدالله إسماعيل الكمالي المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم بمؤسسة زايد العليا بالتوقيع على مذكرة التفاهم مع مجمع عيادات اكسيلينسي غياثي انطلاقا من دور المؤسسة واستكمالاً لما تقوم به ضمن منظومة متكاملة بفكر جديد ومنهجية حديثة، وانطلاقاً من الأهداف الاستراتيجية والرؤية المشتركة فيما يتعلق بالمسؤولية المجتمعية في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة وبناء مجتمع صحي مستدام، وفي ظل الجهود المبذولة في مجالي التغطية الصحية والرعاية الإنسانيّة لفئات أصحاب الهمم.

وقال: "نحن في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بإشراف ومتابعة سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس الإدارة نعمل على تأهيل أصحاب الهمم ليكونوا جزءاً فعالاً في المجتمع بما يحقق رؤية المؤسسة «حقوق متكافئة تعمق السعادة والتمكين المجتمعي للأشخاص من أصحاب الهمم»، إذ تعمل «زايد العليا» من خلال مجموعة من الخطط والبرامج العلمية على تطوير الخدمات المقدمة في جميع مراكز الرعاية والتأهيل التابعة لها، وتُسخر جميع إمكاناتها لتوفير مستقبل أفضل لأصحاب الهمم، وبما يتفق مع المعايير العالمية، لتحقيق رسالة المؤسسة الإنسانيّة بالعمل على تمكين ودمج أصحاب الهمم في المجتمع.

من ناحيته أعرب الدكتور عقاب عصام الماضي الرئيس التنفيذي للمجموعة عن بالغ الشكر والتقدير لمجمع عيادات اكسيلينسي غياثي لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وعلى رأسها سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة المؤسسة، التي تعكس مستوى التعاون المثمر بين المؤسسات الحكومية والخاصة، مشيداً بما تقدمه «زايد العليا» من برامج رعاية وتأهيل بمعايير عالمية لمختلف فئات أصحاب الهمم، وأكد أن دمج أصحاب الهمم في المجتمع من شأنه أن يرفع كفاءتهم وزيادة ثقتهم في أنفسهم وجعلهم قادرين على العمل والإنتاج.

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