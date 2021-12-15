أسئلة وأجوبة حول الإجراءات الجديدة للدخول إلى أبوظبي

المصدر: دبي- البيان

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• ما التغيير الجديد الذي طرأ على إجراءات الدخول إلى أبوظبي؟

عند نقاط الدخول إلى الإمارة، يخضع الجميع لمسح سريع وبسيط بنظام EDE بواسطة الهاتف المتحرك.

• متى يبدأ العمل بالإجراءات الجديدة؟

يبدأ العمل بالإجراءات الجديدة لدخول أبوظبي، اعتباراً من يوم الأحد المقبل، الموافق 19 ديسمبر 2021.

• هل يخزن نظام EDE الصور والبيانات الشخصية؟

أنظمة المسح بتقنية EDE لا تخزن الصور أو البيانات الشخصية.

• كيف يعمل نظام EDE، وما خصائصه؟

يتميز نظام المسح السريع EDE، باستخدام التكنولوجيا المتطورة، وقدرته على سهولة وسرعة كشف احتمال الإصابة بفيروس كوفيد 19، من خلال قياس الموجات الكهرومغناطيسية.

• كيف يتم إجراء المسح بنظام EDE، وكم يستغرق؟

يقوم المسؤول عن تشغيل النظام، بمسح سريع لوجه الشخص المعني في ثوانٍ معدودة.

• ما الإجراء في حال احتمال الإصابة بفيروس كوفيد 19؟

يتم تحويل الحالات المحتمل إصابتها بفيروس كوفيد 19، على مركز الفحص الميداني في عين المكان، لإجراء اختبار مجاني للأجسام المضادة، والذي تظهر نتيجته في غضون 20 دقيقة.

• ما الهدف من إجراءات الدخول الجديدة إلى أبوظبي؟

تعزيز الإجراءات الاحترازية، وضمان الحفاظ على نسب الإصابة المنخفضة في أبوظبي بنسبة 0.05 %، من إجمالي الفحوصات.

• هل ينطبق الإجراء الجديد على المسافرين القادمين من الخارج عبر باقي إمارات الدولة؟

نعم. ينطبق على جميع القادمين إلى أبوظبي من داخل الدولة.

• إذا كان المرور الأخضر عبر تطبيق الحصن سارياً، هل يحتاج الشخص إلى إجراء مسح عبر نظام EDE؟

نعم. يخضع الجميع للمسح السريع عند الدخول إلى أبوظبي، بغض النظر عن حالة المرور في تطبيق الحصن.

• ما الإجراء الذي يتم اتخاذه إذا كانت نتيجة الفحص السريع للأجسام المضادة إيجابية؟

إذا كان الشخص المعني مقيماً في أبوظبي، تطبق الإجراءات والإرشادات الرسمية بشأن العزل الصحي، حيث يتم استخدام السوار الإلكتروني على الحالات الإيجابية، مع الالتزام بالعزل، سواء في المنزل، أو مكان آخر مناسب لهذا الغرض، وإذا كان الشخص الذي جاءت نتيجته إيجابية مقيماً خارج أبوظبي، يطلب منه العودة إلى الإمارة التي يقيم فيها، مع إشعار الجهات الصحية بنتيجته.

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