سفير الدولة يقدم أوراق اعتماده إلى الرئيس التركي

المصدر: وام

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قدم سعيد ثاني حارب الظاهري، أوراق اعتماده إلى رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، سفيرا لدولة الإمارات لدى تركيا، وذلك في القصر الجمهوري في العاصمة أنقرة.

ونقل الظاهري تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى أردوغان وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه حمل الرئيس التركي، السفير تحياته إلى صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعبا بالمزيد من التطور والنماء.

وتمنى الرئيس التركي، للسفير التوفيق في مهام عمله، وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع البلدين، مؤكدا استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.

من جانبه أعرب السفير عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى الجمهورية التركية، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتفعيلها في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين البلدين.

وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات والجمهورية التركية، وبحث سبل تنميتها وتطويرها، بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.

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