محمد بن زايد يستقبل وزير خارجية تركيا

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم ، معالي مولود تشاووش أوغلو وزير خارجية جمهورية تركيا الصديقة.

ورحب سموه - خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ - بوزير الخارجية التركي في زيارته إلى دولة الإمارات والذي نقل إلى سموه تحيات فخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية وتمنياته لدولة الإمارات مزيداً من الرخاء والتقدم .. فيما حمله سموه تحياته إلى الرئيس التركي وتمنياته لتركيا وشعبها دوام الاستقرار والازدهار.

وبحث سموه ومعالي مولود تشاووش أوغلو .. مختلف أوجه العلاقات الثنائية وسبل تنميتها خاصة في المجالات الاستثمارية والاقتصادية.. إضافة إلى تبادل وجهات بشأن الموضوعات والمستجدات ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما تطرق اللقاء إلى مشاركة تركيا في معرض "إكسبو 2020 دبي" وما يمثله المعرض من أهمية في تحقيق التفاعل الإيجابي بين الرؤى الدولية حول تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات العالمية المشتركة.

وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية مواصلة العمل المشترك لدفع العلاقات الإماراتية - التركية إلى الأمام خلال الفترة المقبلة، والبناء على التطورات الإيجابية التي شهدتها هذه العلاقات خلال الفترة الماضية، بما يعود بالخير والنماء على البلدين وشعبيهما الصديقين ويوسع قاعدة مصالحهما المشتركة، ويخدم الاستقرار والسلام في المنطقة.

حضر اللقاء .. سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز