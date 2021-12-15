ما هو فحص EDE الذي اعتمدته لجنة الطوارئ والأزمات في أبوظبي؟

المصدر: البيان

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أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي عن تحديث إجراءات الدخول إلى الإمارة من داخل الدولة، واعتمدت استخدام نظام EDE للكشف السريع عند نقاط الدخول إلى الإمارة، وذلك اعتباراً من يوم الأحد، الموافق 19 ديسمبر 2021.

فما هو فحص EDE للكشف السريع؟

ــ تكنولوجيا متطورة لرصد الحالات المحتمل إصابتها بفيروس كوفيد 19.

ــ تعتمد التقنية على قياس الموجات المغناطيسية الصادرة عن الطيف الخاص بالفيروس نفسه (RNA).

ــ الكشف عن الإصابة بالفيروس يتم عبر تطبيق إلكتروني باستخدام الهاتف المحمول خلال 3 ثوان.

ــ لا يتم تخزين البيانات الشخصية أو الاحتفاظ بالصور أو انتهاك أي خصوصية.

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