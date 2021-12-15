الحفاظ على الانفتاح والشفافية وأمن السحابة أسس الأمن السيبراني الجديد

المصدر: دبي - البيان

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قدم الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات عرضاً تقديمياً ضمن سلسلة اللقاءات العالمية للأمن السيبراني 2021 التي ينظمها المنتدى العالمي بالشراكة مع كالن إنترناشيونال، وألقى كلمة أشار فيها إلى ضرورة الحفاظ على الانفتاح والشفافية والتعاون في المنظومة الداعمة للاقتصاد الرقمي. وأكد أن أمن السحابة سيمثل جانباً جوهرياً من إطار عمل الأمن السيبراني الجديد، إذ يكمن ضمان الأمن السيبراني مستقبلاً في توجيه دفة السحابة نظراً لأن أمن السحابة في المستقبل يشكل جزءاً لا يتجزأ من الأمن السيبراني في الحاضر.

استضافت شركة هواوي المتخصصة عالمياً في توفير البنى التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات والأجهزة الذكية نسخة منطقة الشرق الأوسط من سلسلة اللقاءات العالمية للأمن السيبراني 2021 التي ينظمها المنتدى العالمي بالشراكة مع كالن انترناشيونال. وشارك في اللقاء نخبة من خبراء الأمن السيبراني في المنطقة ومتحدث من هواوي وحشد من الإعلاميين، حيث ناقش المشاركون التحديات الناشئة في مجال الأمن السيبراني التي تواجهها المؤسسات في المنطقة، وكيفية تفعيل مزيد من أطر التعاون الدولي والتنسيق والعمل المشترك للتعامل مع تحديات ومتطلبات أمن الفضاء الإلكتروني الحالية والمستقبلية.

توفر سلسلة اللقاءات العالمية للأمن السيبراني منصات مثالية للتواصل بين مختلف الأطراف الدولية الفاعلة في القطاع التقني لمناقشة السياسات والأنظمة الواجب سنها واتباعها وتبادل أفضل الممارسات والمعايير الدولية. وتتيح اللقاءات الفرصة للجهات التنظيمية في المنطقة والعالم للتنسيق واستكشاف آفاق جديدة للتعاون في مجال الأمن السيبراني من أجل الوفاء بمستلزمات الفترة الحالية التي شهدت تزايداً ملحوظاً في الاعتماد على التقنيات الرقمية، وبالتالي زيادة الأخطار الناشئة في مجال الأمن السيبراني. كما تهدف اللقاءات لابتكار أفكار جديدة تخدم مستقبل أمن صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع الأساتذة الأكاديميين وأصحاب الخبرة والقرار وقادة الرأي وكافة الأطراف المعنية بالقطاع التقني وأمنه السيبراني في مناطق آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط. ويعتبر لقاء الشرق الأوسط ختام سلسلة اللقاءات العالمية للعام الحالي 2021.

كما تم تنظيم حلقة نقاش حول أمن السحابة والتحول الرقمي ودور الذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني شارك فيها قادة بارزين في مجال التكنولوجيا والأمن السيبراني في المنطقة ومنهم الدكتور جاسم حاجي، رئيس المجموعة العالمية للذكاء الاصطناعي، ورشا العبدلي، المدير المسؤول عن سياسات وإجراءات الالتزام بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في سلطنة عمان، والسيد شربل شبير، عضو مجلس الاتحاد العربي للإنترنت والاتصالات، والسيد كمال زيان، كبير مسؤولي الأمن في هواوي بمنطقة شمال الخليج.

وتأكيداً على دور خبراء التكنولوجيا وقادة القطاع التقني في تعزيز الأمن السيبراني، قال كمال زيان، كبير مسؤولي الأمن في هواوي بمنطقة شمال الخليج: «تزامناً مع سعيها إلى التعافي من تداعيات الجائحة، أدركت بلدان منطقة الشرق الأوسط أهمية السحابة كتقنية رئيسية لتمكين الاقتصادات الرقمية، ونحن في ’هواوي‘ ملتزمون بدعم مسيرة التحول الرقمي في المنطقة عبر توفير الخدمات السحابية المبتكرة والآمنة والموثوقة».

الجدير بالذكر أنه بفضل خبرتها العالمية وتواجدها الواسع بسوق الاتصالات وتقنية المعلومات في أكثر من 170 دولة حول العالم وذراع البحث والتطوير القوي الذي ينتج العديد من المنتجات والحلول المبتكرة، تعتبر هواوي شريكاً تقنياً للعديد من القطاعات المتخصصة والصناعات. وتواصل الشركة التعاون مع مختلف الأطراف المعنية في المنطقة للمساهمة في تعزيز القطاع التقني. ومن خلال تعاونها مع الشركاء والعملاء على تحسين الأمن السيبراني، تسهم في دفع عجلة التحول الرقمي في المنطقة ورفدها بأحدث التقنيات والحلول الرائدة كالجيل الخامس والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.

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