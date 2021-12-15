محمد بن راشد يعلن عن إطلاق حملة أجمل شتاء في العالم

المصدر: البيان

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أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حملة "أجمل شتاء في العالم" للعام الثاني على التوالي بتعاون الجهات الاتحادية ودوائر السياحة المحلية كفريق واحد لترسيخ دولة الإمارات وجهة سياحية واحدة كما أكدت مبادئ الخمسين.

وقال سموه : حملة أجمل شتاء في العالم هدفها داخلي بالدرجة الأولى .. هدفها عائلي .. أن تجتمع أسرنا في وطننا الجميل ..أن تستمتع الأسر من دبي وأبوظبي بجمال رأس الخيمة والفجيرة ..وأن تقضي الأسر من بقية الإمارات أجمل الأوقات في منشآت أبوظبي ودبي السياحية العالمية ..نريد للجميع أن يستمتع بالإمارات.



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