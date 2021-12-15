أمانة استشاري الشارقة تطلق خدمة "واتساب" لتعزيز التواصل مع المجتمع

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

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كشفت الأمانة العامة للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة عن إطلاقها لخدمة تفاعلية جديدة تمكن الجمهور من التواصل المباشر مع المجلس من خلال أجهزة الهواتف المتحركة عبر خدمة ( واتساب) .

وخصص المجلس خدمته الجديدة على رقم هاتف 0509900222 لتلقي الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات طيلة ساعات العمل الرسمية لتضيف الأمانة العامة للمجلس ميزة جديدة في تعزيز تواصل المجلس الاستشاري مع كافة شرائح المجتمع وليكون الأقرب إليهم .



وتضيف الخدمة عددا من المميزات التي يتطلع إليها المجلس في إطار حرصه على تمكين المجتمع في إطار تطبيق سياساته الاستراتيجية ورسالته المتمثلة في العمل على خدمة مجتمع الشارقة بالرأي الناصح والتشريعات الممكنة والدور الرقابي وتلمس الاحتياجات بكل عناية واهتمام من خلال كفاءات مؤهلة، وتنظيم داعم، وجهاز إداري كفؤ، وبممارسات عالمية المعايير، وطنية الأداء.



جودة

ومن شأن الخدمة الجديدة عبر ( واتساب) تفعيل كافة الوسائط الالكترونية لتحقيق جودة الخدمات المُقدمة من حيث سرعة الرد والتفاعلية واستقبال كافة استفسارات وملاحظات المجتمع والاقتراحات والشكاوى بجانب المنصات الأخرى المتاحة والتي تسهل عمليات التواصل بشكل فاعل وآني.



وأكد محمد عبدالجليل بوخلف مدير إدارة الاتصال بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بأن الأمانة العامة للمجلس وبمتابعة أحمد سعيد الجروان الأمين العام وبمباركة من علي ميحد السويدي رئيس المجلس أن يطلق خدمة جديدة عبر( واتساب) وتطبيق المجلس الاستشاري من خلال رقم هاتف 0509900222 والذي من شأنه أن يلقي إقبالا كبيرا من المتعاملين مع المجلس والراغبين في التواصل ، لتكون هذه الخدمة قادرة على تلبية احتياجات واستفسارات الجمهور وتلقي شكاويهم ومقترحاتهم والتي تعد من أبرز أعمال المجلس وأدواره الوطنية .



حرص

وأوضح بوخلف بأن المجلس وفي إطار تبنيه لأفضل السياسات واتخاذ أقصر المسافات مع الجمهور والقرب إليهم من خلال أجهزة الهاتف المتحرك والتي تتواجد بين أيدهم حرص على طرح هذه الخدمة بعد دراسة مستفيضة وإعداد بشكل متكامل لتكون خدمة فاعلة وناجحة وتمكن من سرعة التواصل وتحقيق التفاعلية .

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