افتتاح متنزه الشيخة فاطمة رسمياً في أبوظبي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلنت «إمكان العقارية»، شركة التطوير العقاري الرائدة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، عن الافتتاح الرسمي لمتنزه الشيخة فاطمة، المتنزه الحضري الأول من نوعه في العاصمة الإماراتية أبوظبي في قلب حي الخالدية بمحاذاة شارع البطين وعلى مسافة دقائق معدودة عن كورنيش أبوظبي الشهير.

وخضع المتنزه الذي حمل في السابق اسم «حديقة الخالدية للنساء» والممتد على مساحة 46 ألف متر مربع لعملية إعادة تطوير شاملة ليتحول إلى مساحة مفتوحة تنبض بالحياة ومصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المجتمع وتعزيز صحة أفراده.

وبهدف المحافظة على إرثه العريق وتكريماً لرؤية وعطاء أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، سيجسّد المتنزه وجهة لاستكشاف الأنشطة المتجددة حيث تلتقي العائلات لاستكشاف البيئات المختلفة التي يحتضنها المتنزه والانخراط في أنماط الحياة النشطة والصحية.

وقال المهندس سويدان الظاهري، المدير العام لشركة «إمكان العقارية» إن المحور الرئيس الذي تركز عليه الشركة ويمثل مبدأ رئيساً في أعمالها هو إنشاء أماكن مفعمة بالحيوية.

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