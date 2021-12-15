خولة السويدي: فخورون بمسيرة العطاء لـ«أم الإمارات»

المصدر: (أبوظبي- وام)

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تقدمت حرم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي رئيسة مؤسسة خولة للفن والثقافة بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» بمناسبة حصولها على جائزة الشخصية الأكثر تأثيراً في مجال حقوق المرأة لعام 2021 من المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية، مشيرة إلى أن هذه الجائزة تمثل تجسيداً حقيقياً للجهود الرائدة والدور التاريخي لـ «أم الإمارات» محلياً وإقليمياً ودولياً في دعم المرأة وضمان حقوقها وتمكينها لتطلق العنان لإبداعاتها حتى يستطعن تحقيق طموحاتهن ويكن شريكات فاعلات في صناعة مستقبل مشرق للإمارات وللعالم أجمع.

وقالت سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي إن أبناء الإمارات يعتزون ويفتخرون دوماً بمسيرة العطاء والإنجازات لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ولدور وجهود سموها العظيمة في نهضة المرأة الإماراتية.

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